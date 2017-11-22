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Общество
22 ноября 00:34

Сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце по подозрению в неуплате налогов

Сенатор был задержан еще 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в отделение полиции. В российском посольстве подтвердили информацию о задержании сенатора. Подробностей инцидента в посольстве не сообщили

Фото: m.sputnik.by

Полиция Франции задержала российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова. Сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Сенатор был задержан еще 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в отделение полиции. В российском посольстве подтвердили информацию о задержании сенатора. Подробностей инцидента в посольстве не сообщили. Сотрудники консульства выехал к Сулейману Керимову для оказания помощи. Сейчас дипломаты решают вопрос об освобождении россиянина.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Франции сообщает, что сенатора задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.

Сулейман Керимов представляет в Совете Федерации республику Дагестан. Его состояние оценивается в 6,3 млрд долларов.

По данным СМИ, в марте полиция Франции провела обыски на вилле Hier на Лазурном берегу, владельцем которой газета Nice-Matin назвала Сулеймана Керимова. Представитель сенатора отрицал, что недвижимость принадлежит Керимову.

Французские следователи пытались найти доказательства того, что вилла принадлежит российскому сенатору. Официально недвижимость записана на гражданина Швейцарии. 

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