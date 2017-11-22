Меню
Общество
Как не попасть на счетчик
Общество
22 ноября 00:02

Глава Роструда посоветовал россиянам побольше работать и поменьше праздновать

Глава Роструда Всеволод Вуколов посетовал на слишком большое число праздников в России. По его мнению, российским гражданам стоило бы больше времени уделять работа, чтобы добиться успеха

Фото: amic.ru

Глава Роструда Всеволод Вуколов посетовал на слишком большое число праздников в России. По его мнению, российским гражданам стоило бы больше времени уделять работа, чтобы добиться успеха.

С таким заявлением руководитель федерального агентства выступил, комментируя инициативу учредить профессиональный день специалиста по криптовалюте.

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу», - заявил Всеволод Вуколов, слова которого приводит ТАСС.

«Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», - добавил глава Роструда.

Материалы по теме
Крестьянская фамилия
Некурящим россиянам сократят рабочую неделю с 40 до 35 часов
Жители Челябинска попросили вернуть 7 ноября статус выходного дня
Сейчас на главной
Горячие новости
Сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце
Сенатор был задержан еще 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в отделение полиции. В российском посольстве подтвердили информацию о задержании сенатора. Подробностей инцидента в посольстве не сообщили
Горячие новости
«Работаем сверхурочно как крепостные»
Со слов коллег, 58-летний Виктор Насонов отказывался оставаться на продленную рабочую смену, однако руководство вынудило его поработать внеурочно. Насонов умер по дороге с «АвтоВАЗа» после 12-часовой смены
Авторская колонка
Не найдется ничего
Мы — тролли! Мы завалили компостом мозги наших иностранных партнеров. Мы сумели сделать важную вещь: Россия и российская пропаганда выглядят дороже, чем реально стоят. Сначала все испугались наших хакеров. Вы думали, это американцы выбрали Трампа?
Орехъ Антон
Горячие новости
Компания-оператор подмосковных электричек перейдет в частные руки
ЦППК, которая является оператором подмосковных электричек, перейдет в частные руки. Вслед за «Российскими железными дорогами» свою долю в компании продает правительство Московской области
Горячие новости
Радиация? Да ничего страшного!
В Челябинской области в сентябре-октябре произошел выброс радиоактивных веществ. Росгидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Региональные власти говорят, что ничего страшного не произошло
Горячие новости
Пил, но очень раскаиваюсь
В Чеченской республике начались задержания граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Людей сначала задерживают, а затем заставляют записать на видео извинение перед главой республики Рамзаном Кадыровым
Горячие новости
Власти Крыма установят курортный сбор в размере 10 рублей с человека
Власти республики Крым утвердили текст законопроекта о введении на полуострове курортного сбора. Документ о взимании налога с туристов был утвержден 20 ноября на заседании Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму
Горячие новости
Реабилитация милосердия
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку в гимназии №1 Нового Уренгоя после выступления их учащегося в Бундестаге на тему Великой отечественной войны. Выступление подростка вызвало широкий общественный резонанс
Острые проблемы Пермского Края
На правозащитном портале появились два обращения бывшего ведущего инженера-проектировщика ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой», в которых он обвиняет своего бывшего работодателя в незаконном увольнении, коррупции, пренебрежительном отношении к специалистам из России и Беларуси
Авторская колонка
Пора сажать!
15 ноября 2017 года Государственная Дума России приняла исторически важные поправки в российское законодательство, предусматривающие регистрацию ряда американских СМИ в качестве «иностранных агентов». Причем, приняла не просто «квалифицированным большинством», а – «единогласно»!
Комков Сергей
Горячие новости
Пенсии россиян вложат в биткоины
Российские граждане предложили властям вложить часть пенсионных накоплений населения в биткоины. Это позволит приумножить доходы пожилых россиян. Автором инициативы является Артем Исаенко, который подготовил и разместил соответствующую петицию
Горячие новости
К сожаленью, день рожденья только раз в году
Государственная компания «Газпром», закрывшая первые 9 месяцев текущего года с убытком в 9,2 млрд рублей, потратит на празднование своего 25-летнего юбилея 100 млн рублей. Только продукты для праздничного банкета обойдутся монополии в 10 млн рублей
Горячие новости
Ростуризм предупредил россиян о возможных терактах под Новый год в Европе и США
Ростуризм ссылается на заявление Министерства иностранных дел РФ о возможных терактах в странах Европы и США. По данным министерства, в период с 20 декабря по 20 января высока вероятность совершения атак боевиками
Горячие новости
Тетрадочка на 12 листиков в линеечку
Представитель гособвинения по делу экс-главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко рассказал о причастности родственников полицейского к его миллиардным незаконным доходам
Горячие новости
Россияне упрекнули президента в недостаточной заботе о простых гражданах
Российские граждане примерно за четыре месяца до президентских выборов рассказали о своих претензиях к действующему главе государства Владимиру Путину, который в скором времени должен объявить о своем участии в выборах
Горячие новости
Цены на бензин в новом году преодолеют отметку в 50 рублей за литр
В России розничные цены на бензин в будущем году превысят отметку в 50 рублей за литр. Согласно прогнозу аналитиков, стоимость литра бензина марки АИ-95 составит 53,35 рубля, а 92-го бензина - 51,85 рублей
Горячие новости
Московским переселенцам нашли место на рынке
Московские власти решили отдать территорию бывшего Черкизовского рынка под строительство жилых домов в рамках программы реновации жилого фонда. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин
Горячие новости
Иркутского бизнесмена арестовали на 5 суток за сотрудничество с Навальным
Иркутского предпринимателя по прозвищу Че Гевара арестовали на пять суток за предоставление площадки оппозиционеру Алексею Навальному для встречи с гражданами. Соответствующее решение принял суд Иркутска