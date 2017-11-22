Глава Роструда посоветовал россиянам побольше работать и поменьше праздновать
Глава Роструда Всеволод Вуколов посетовал на слишком большое число праздников в России. По его мнению, российским гражданам стоило бы больше времени уделять работа, чтобы добиться успеха
Фото: amic.ru
Глава Роструда Всеволод Вуколов посетовал на слишком большое число праздников в России. По его мнению, российским гражданам стоило бы больше времени уделять работа, чтобы добиться успеха.
С таким заявлением руководитель федерального агентства выступил, комментируя инициативу учредить профессиональный день специалиста по криптовалюте.
«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу», - заявил Всеволод Вуколов, слова которого приводит ТАСС.
«Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», - добавил глава Роструда.