Не найдется ничего
Мы — тролли! Мы завалили компостом мозги наших иностранных партнеров. Мы сумели сделать важную вещь: Россия и российская пропаганда выглядят дороже, чем реально стоят. Сначала все испугались наших хакеров. Вы думали, это американцы выбрали Трампа? Нет, это русские выбрали Трампа для Америки, разместив в Twitter’е и Facebook’е какие-то плакаты и взломав каракули Хиллари Клинтон.
Вы думали, это Британия устроила Брекзит? Нет, это русские устроили британцам Брекзит, чтобы подорвать курс фунта, и нашим олигархам было не так дорого покупать и содержать особняки в Лондоне.
И Пучдемон — это наш агент Чиполлино, который устроил мятеж в Каталонии. А канал Russia Today и агентство Sputnik передают какую-то такую невероятную информацию, что от одного взгляда на видео или хотя бы на текст у западного человека мозги сами собой наполнятся мухоморами. Поэтому Google поставит этому заслон и начнет фильтровать наш базар как-то так, что пропаганда не пройдет.
Вот такого подарка мы и ждали все последние дни. С того момента, как Russia Today вроде бы как бы и впрямь обозначили иностранным агентом. Мы тут же с жаром принялись расставлять клейма на всякие и разные заграничные СМИ, которые давно нам надоели. Но ведь какое клеймо не ставь, а до сих пор ничто не мешало эти вражьи голоса найти в интернете. Вбил в поиск нужное название — и сиди, наслаждайся, уродуй свою психику западной бездуховностью и милитаризмом.
Но если Google ограничит поиск для Russia Today, так почему бы, например, «Яндексу» в ответ не ограничить выдачу условного CNN? Тем более что и стараться особо не придется, выдумывая что-то новое. В том же «Яндексе» топ новостей, состоящий из сплошной Украины, США и Сирии, давно наводит на мысли, что нами уже найден способ отсечь от потребителя все лишнее. И однажды по вашему запросу просто «не найдется ничего».
Все это довольно грустно. Обе стороны, в принципе считают свою аудиторию дебилами, не способными отличить информацию от пропаганды, а также не способными пропаганде противостоять. И те, и другие считают, что они гораздо лучше нас с вами знают, что нам нужно, а что для нас лишнее. Я только надеюсь, что уж если мы пережили в свое время эпоху «глушилок вражеских голосов», то как-нибудь справимся и с глушилками в интернете. Главное иметь желание получать информацию и знания. И тогда все найдется несмотря ни на какие ограничения с любой стороны.
Источник - Эхо Москвы