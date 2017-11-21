В Челябинской области произошел выброс радиоактивных веществ
В Челябинской области в сентябре-октябре произошел выброс радиоактивных веществ. Росгидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Региональные власти говорят, что ничего страшного не произошло
В Челябинской области в сентябре-октябре произошел выброс радиоактивных веществ. Росгидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Региональные власти говорят, что превышение концентрации рутения не представляет опасности, а экологи говорят, что в любом случае спасаться от радиации гражданам уже поздно.
По данным Росгидромета, с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В районе населенного пункта Аргаяш специалисты зафиксировали превышение концентрации радиоактивных веществ в 986 раз по сравнению с августом. В соседнем населенном пункте Новогорный фон оказался превышен в 440 раз.
Выброс радиоактивных веществ, предположительно, мог произойти на заводе «Маяк» (подконтрольный «Росатому»), который занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива. Населенные пункты Аргаяш и Новогорный расположены недалеко от «Маяка».
Власти Челябинской области считают, что ничего опасного в превышении концентрации рутения в регионе в 986 раз нет. Министр общественной безопасности области Евгений Савченко сообщил, что в случае реальной угрозы местным жителям власти провели бы эвакуацию.
«Если возникает высокий уровень опасности, Росгидромет не ждет ничего, а информирует власти для принятия мер защиты населения, включая эвакуацию», - сообщил чиновник порталу «Ura.ru».
В свою очередь представители экологической организации Greenpeace сообщили, что раз выброс произошел в сентябре-октябре, то сейчас спасаться от радиации уже поздно.
«Поскольку выброс произошел в сентябре, то вся опасность была тогда. Теперь стоит вопрос о том, чтобы узнать, что именно и где конкретно произошло, чтобы быть готовыми к новым выбросам и понимать последствия для здоровья», - сообщил специалист по радиации Greenpeace Рашид Алиев, слова которого приводит Znak.com.
Узнать о влиянии выброса радиоактивных веществ на организм человека можно будет не раньше, чем через полгода.
Организация Greenpeace также готовит заявление в Генпрокуратуру России, в котором потребует от госкорпорации «Росатом» провести тщательное расследование и опубликовать данные об инцидентах на производственном объединении «Маяк» и других предприятиях, где могли произойти выбросы рутения.
Экологи считают, что полная информация о возможной радиационной аварии и реальном состоянии окружающей среды в Челябинской области намеренно скрывается.