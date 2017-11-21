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21 ноября 09:10

В Чечне начались облавы на пьющих граждан. Их заставляют записывать извинения перед Кадыровым

В Чеченской республике начались задержания граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Людей сначала задерживают, а затем заставляют записать на видео извинение перед главой республики Рамзаном Кадыровым

В Чеченской республике начались задержания граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Людей сначала задерживают, а затем заставляют записать на видео извинение перед главой республики Рамзаном Кадыровым.

По данным портала «Кавказ.Реалии», накануне сотрудники полиции задержали жителя села Самашки по имени Тагир, который якобы был пьян. Мужчину доставили  в спортзал поселка Химой, чтобы записать «видеоизвинение» перед главой Чечни. Родственники молодого человека утверждают, что он вообще не употребляет спиртное.

Издание сообщает, что Тагир содержался в спортзале поселка Химой не один. Вместе с ним там было еще несколько человек. Ожидается, что в ближайшее время по чеченском телевидению покажут извинения «алкоголиков».

Ранее глава республики Рамзан Кадыров объявил о начале кампании по борьбе с алкоголизмом и наркоманией среди жителей региона. Еще в конце 2016 года Кадыров провел встречу с владельцами магазинов, где продают алкоголь, после чего те добровольно отказались от лицензий на продажу спиртного.

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