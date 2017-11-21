Российского школьника обвинили в реабилитации нацизма из-за доклада о немецких военнопленных
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку в гимназии №1 Нового Уренгоя после выступления их учащегося в Бундестаге на тему Великой отечественной войны. Выступление подростка вызвало широкий общественный резонанс
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку в гимназии №1 Нового Уренгоя после выступления их учащегося в Бундестаге на тему Великой отечественной войны. Выступление подростка вызвало широкий общественный резонанс, в России его обвинили в реабилитации фашизма. С просьбой провести проверку в учебном заведении в органы власти обратилась депутат регионального Законодательного собрания от КПРФ Елена Кукушкина.
В Бундестаге выступили несколько учеников новоуренгойской гимназии, в том числе и «виновник скандала» Николай Десятниченко. Он рассказал о том, что был сильно поражен жестоким отношением после войны к немецким и советским военнопленным. В качестве примера он привел историю немецкого солдата Георга Йохана Рау, который погиб в лагере в Челябинской области в 40-х годах.
Старшеклассник признался, что история солдата вермахта «тронула его» и заставила посетить место захоронения солдат вермахта около Копейска в Челябинской области. В завершении своей речи Николай Десятниченко выразил мнение, что немецкие солдаты не хотели воевать, а также призвал отказаться от войн.
В России речь школьника из Нового Уренгоя восприняли как «реабилитацию нацистских преступников» и призвали «вышвырнуть из страны» школьника. В социальных сетях соотечественники организовали травлю подростка, в результате чего ему пришлось закрыть свои аккаунты.
Депутат ямало-ненецкого Заксобрания Елена Кукушкина заявила, что у нее нет претензий к старшекласснику, так как он несовершеннолетний, но есть вопросы к педагогам. В этой связи она попросила провести проверку в гимназии.
«У меня больше претензий не к парню, а к тем, кто сопровождал его проект. Немецкие солдаты не сражались, они напали на нашу страну и оккупировали. Если мы продолжим таким образом расставлять акценты, мы дойдем до того, что сами предложим пересмотреть итоги ВОВ. А тогда пойдет уже речь о целостности России как государства. Нельзя ставить знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, который освободил весь мир от фашизма», - заявила депутат, слова которой приводит портал Znak.com.
Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, напротив, заступился за Николая Десятниченко и призвал «руководствоваться здравым смыслом» при оценке речи гимназиста. «Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму», - заявил мэр в беседе с РИА Новости.
Руководство гимназии №1 в свою очередь выразило недоумение по поводу скандала, который в России раздули после выступления их ученика, а также по поводу проверки, которую в учебном заведении теперь проводит Минобразования.
Отметим, что гимназия №1 является лучшим учебным заведением в Новом Уренгое. Гимназия уже много лет работает по обмену с немецкими школами. Выступление учащихся в Бундестаге было приурочено ко Дню скорби, который отмечается в Германии 19 ноября.