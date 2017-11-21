Меню
Общество
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Общество
21 ноября 00:10

Российского школьника обвинили в реабилитации нацизма из-за доклада о немецких военнопленных

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку в гимназии №1 Нового Уренгоя после выступления их учащегося в Бундестаге на тему Великой отечественной войны. Выступление подростка вызвало широкий общественный резонанс

Фото: Achim Melde / Deutscher Bundestag

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проводят проверку в гимназии №1 Нового Уренгоя после выступления их учащегося в Бундестаге на тему Великой отечественной войны. Выступление подростка вызвало широкий общественный резонанс, в России его обвинили в реабилитации фашизма. С просьбой провести проверку в учебном заведении в органы власти обратилась депутат регионального Законодательного собрания от КПРФ Елена Кукушкина.

В Бундестаге выступили несколько учеников новоуренгойской гимназии, в том числе и «виновник скандала» Николай Десятниченко. Он рассказал о том, что был сильно поражен жестоким отношением после войны к немецким и советским военнопленным. В качестве примера он привел историю немецкого солдата Георга Йохана Рау, который погиб в лагере в Челябинской области в 40-х годах.

Старшеклассник признался, что история солдата вермахта «тронула его» и заставила посетить место захоронения солдат вермахта около Копейска в Челябинской области. В завершении своей речи Николай Десятниченко выразил мнение, что немецкие солдаты не хотели воевать, а также призвал отказаться от войн.

В России речь школьника из Нового Уренгоя восприняли как «реабилитацию нацистских преступников» и призвали «вышвырнуть из страны» школьника. В социальных сетях соотечественники организовали травлю подростка, в результате чего ему пришлось закрыть свои аккаунты.

Депутат ямало-ненецкого Заксобрания Елена Кукушкина заявила, что у нее нет претензий к старшекласснику, так как он несовершеннолетний, но есть вопросы к педагогам. В этой связи она попросила провести проверку в гимназии.

«У меня больше претензий не к парню, а к тем, кто сопровождал его проект. Немецкие солдаты не сражались, они напали на нашу страну и оккупировали. Если мы продолжим таким образом расставлять акценты, мы дойдем до того, что сами предложим пересмотреть итоги ВОВ. А тогда пойдет уже речь о целостности России как государства. Нельзя ставить знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, который освободил весь мир от фашизма», - заявила депутат, слова которой приводит портал Znak.com.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, напротив, заступился за Николая Десятниченко и призвал «руководствоваться здравым смыслом» при оценке речи гимназиста. «Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму», - заявил мэр в беседе с РИА Новости.

Руководство гимназии №1 в свою очередь выразило недоумение по поводу скандала, который в России раздули после выступления их ученика, а также по поводу проверки, которую в учебном заведении теперь проводит Минобразования.

Отметим, что гимназия №1 является лучшим учебным заведением в Новом Уренгое. Гимназия уже много лет работает по обмену с немецкими школами. Выступление учащихся в Бундестаге было приурочено ко Дню скорби, который отмечается в Германии 19 ноября.

Материалы по теме
Минздрав разработал для школьников учебник по ЗОЖ и профилактике суицидов
Минобрнауки попросило не употреблять слово «презерватив» на уроках по профилактике ВИЧ
В Новосибирске старшеклассник стал фигурантом уголовного дела из-за взлома электронного дневника
Сейчас на главной
Горячие новости
Власти Крыма установят курортный сбор в размере 10 рублей с человека
Власти республики Крым утвердили текст законопроекта о введении на полуострове курортного сбора. Документ о взимании налога с туристов был утвержден 20 ноября на заседании Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму
Острые проблемы Пермского Края
На правозащитном портале появились два обращения бывшего ведущего инженера-проектировщика ООО «Дайльманн Ханиэль Шахтострой», в которых он обвиняет своего бывшего работодателя в незаконном увольнении, коррупции, пренебрежительном отношении к специалистам из России и Беларуси
Авторская колонка
Пора сажать!
15 ноября 2017 года Государственная Дума России приняла исторически важные поправки в российское законодательство, предусматривающие регистрацию ряда американских СМИ в качестве «иностранных агентов». Причем, приняла не просто «квалифицированным большинством», а – «единогласно»!
Комков Сергей
Горячие новости
Пенсии россиян вложат в биткоины
Российские граждане предложили властям вложить часть пенсионных накоплений населения в биткоины. Это позволит приумножить доходы пожилых россиян. Автором инициативы является Артем Исаенко, который подготовил и разместил соответствующую петицию
Горячие новости
К сожаленью, день рожденья только раз в году
Государственная компания «Газпром», закрывшая первые 9 месяцев текущего года с убытком в 9,2 млрд рублей, потратит на празднование своего 25-летнего юбилея 100 млн рублей. Только продукты для праздничного банкета обойдутся монополии в 10 млн рублей
Горячие новости
Ростуризм предупредил россиян о возможных терактах под Новый год в Европе и США
Ростуризм ссылается на заявление Министерства иностранных дел РФ о возможных терактах в странах Европы и США. По данным министерства, в период с 20 декабря по 20 января высока вероятность совершения атак боевиками
Горячие новости
Тетрадочка на 12 листиков в линеечку
Представитель гособвинения по делу экс-главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко рассказал о причастности родственников полицейского к его миллиардным незаконным доходам
Горячие новости
Россияне упрекнули президента в недостаточной заботе о простых гражданах
Российские граждане примерно за четыре месяца до президентских выборов рассказали о своих претензиях к действующему главе государства Владимиру Путину, который в скором времени должен объявить о своем участии в выборах
Горячие новости
Цены на бензин в новом году преодолеют отметку в 50 рублей за литр
В России розничные цены на бензин в будущем году превысят отметку в 50 рублей за литр. Согласно прогнозу аналитиков, стоимость литра бензина марки АИ-95 составит 53,35 рубля, а 92-го бензина - 51,85 рублей
Горячие новости
Московским переселенцам нашли место на рынке
Московские власти решили отдать территорию бывшего Черкизовского рынка под строительство жилых домов в рамках программы реновации жилого фонда. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин
Горячие новости
Иркутского бизнесмена арестовали на 5 суток за сотрудничество с Навальным
Иркутского предпринимателя по прозвищу Че Гевара арестовали на пять суток за предоставление площадки оппозиционеру Алексею Навальному для встречи с гражданами. Соответствующее решение принял суд Иркутска
Горячие новости
Молитва лучшее оружие полицейского
В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД решили бороться с аварийностью на дорогах с помощью молитвы. В минувшие выходные инспекторы краевого управления провели крестный ход на 140-м километре трассы Темрюк - Краснодар
Горячие новости
Доверяй, но проверяй
Социальная сеть Facebook объявила о присоединении к масштабному проекту Trust Project («Проект доверия»), в котором участвуют Google, Twitter, Bing и около сотни крупных иностранных СМИ. Участники проекта намерены бороться с фэйковыми новостями
Горячие новости
Ростовчане пригрозили перекрыть платную трассу М-4
Жители Ростовской области планируют провести акцию протеста против введения платы за проезд по федеральной трассе М-4 «Дон». Граждане пригрозили перекрыть движение по трассе, если власти не предоставят им бесплатной альтернативы
Горячие новости
Минобороны РФ уволит со службы всех толстых военных
Министерство обороны РФ развернуло кампанию против военнослужащих с лишним весом. Ведомство планирует отстранить от несения службы всех толстяков. Директива об увольнении военных с лишним весом разослана в кадровые отделы всех воинских частей
криминал
Время, назад?
В столичном Никулинском суде продолжается один из самых громких процессов последних лет – по так называемому «делу о перестрелке на Рочдельской». Ход следствия и судебных слушаний заставил широкую публику вспомнить уже изрядно подзабытые слова и ухватки «лихих 90-х».
Горячие новости
«Пусть все знают, как финансируется «Единая Россия»»
Якутские активисты движений «Народная воля» и «Объединенная сила» написали открытое письмо и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с требованием вернуть им 129 млн рублей
Горячие новости
«Винодельня Медведева» начала продажи эксклюзивного вина в России
Винное хозяйство Fattoria della Aiola, расположенное в итальянском регионе Тоскана, начало поставки своей продукции в Россию. Хозяйство уже направило первую пробную партию и рассчитывает на хорошие продажи