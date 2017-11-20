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20 ноября 12:59

Ростуризм предупредил россиян о возможных терактах под Новый год в Европе и США

Ростуризм ссылается на заявление Министерства иностранных дел РФ о возможных терактах в странах Европы и США. По данным министерства, в период с 20 декабря по 20 января высока вероятность совершения атак боевиками

Ростуризм выпустил обращение к российским гражданам с рекомендацией быть осторожными во время новогодних каникул в странах Европы и США в связи с высоким риском терактов. Ранее предупреждение о возможных атаках боевиков на европейские страны перед Новым годом и Рождеством выпустил Госдепартамент США.

Ростуризм ссылается на заявление Министерства иностранных дел РФ о возможных терактах в странах Европы и США. По данным министерства, в период с 20 декабря по 20 января высока вероятность совершения атак боевиками.

«Ростуризм призывает туристов, планирующих в новогодние праздники отдых в вышеобозначенных странах, учитывать риски при поездках», - говорится в заявлении ведомства.

Туристическим компаниям ведомство рекомендовало информировать своих клиентов о возможной опасности во время поездок в страны Европы.

Ранее Госдепартамент США предупредил американских граждан о высокой угрозе террористических актов в странах Европы в период новогодних праздников. В Госдепе напомнили, что в прошлом году террористы совершили террористические атаки на рождественской ярмарке в Берлине и ночном клубе Стамбула. В этом году, по данным разведки, террористические акты могут повториться.

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