Ростуризм предупредил россиян о возможных терактах под Новый год в Европе и США
Ростуризм ссылается на заявление Министерства иностранных дел РФ о возможных терактах в странах Европы и США. По данным министерства, в период с 20 декабря по 20 января высока вероятность совершения атак боевиками
Ростуризм выпустил обращение к российским гражданам с рекомендацией быть осторожными во время новогодних каникул в странах Европы и США в связи с высоким риском терактов. Ранее предупреждение о возможных атаках боевиков на европейские страны перед Новым годом и Рождеством выпустил Госдепартамент США.
Ростуризм ссылается на заявление Министерства иностранных дел РФ о возможных терактах в странах Европы и США. По данным министерства, в период с 20 декабря по 20 января высока вероятность совершения атак боевиками.
«Ростуризм призывает туристов, планирующих в новогодние праздники отдых в вышеобозначенных странах, учитывать риски при поездках», - говорится в заявлении ведомства.
Туристическим компаниям ведомство рекомендовало информировать своих клиентов о возможной опасности во время поездок в страны Европы.
Ранее Госдепартамент США предупредил американских граждан о высокой угрозе террористических актов в странах Европы в период новогодних праздников. В Госдепе напомнили, что в прошлом году террористы совершили террористические атаки на рождественской ярмарке в Берлине и ночном клубе Стамбула. В этом году, по данным разведки, террористические акты могут повториться.