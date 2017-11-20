Мать полковника-миллиардера из МВД вела учет незаконных доходов сына в школьной тетради
Представитель гособвинения по делу экс-главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко рассказал о причастности родственников полицейского к его миллиардным незаконным доходам
Представитель гособвинения по делу экс-главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко рассказал о причастности родственников полицейского к его миллиардным незаконным доходам. Прокурор Сергкй Бочкарев сообщил суду, что в ходе обысков у полковника-миллиардера следователи нашли тетрадь, в которой его мать вела учет средств на общую сумму 8 млрд долларов. Именно такую сумму в разной валюте оперативники нашли в квартире, которую Дмитрий Захарченко использовал под хранение денег.
В тетради мать полицейского, которая по профессии является учителем математики, записывала данные о наличных в разной валюте. «Это тетрадочка на 12 листиков в линеечку. В ней мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, их конспектирование. <…> Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она (мать Захарченко) в прошлом педагогический работник - преподаватель математики», - сообщил прокурор Бочкарев, слова которого приводит «Медуза».
Ранее мать и сестра (на нее записана квартира на Ломоносовском проспекте, где нашли 8 млрд рублей – ред.) полковника Захарченко утверждали, что найденные средства им подкинули.
Также сообщается, что сестра и мать Дмитрия Захарченко, которые имеют статус свидетелей, покинули Россию. Где конкретно находятся родственники полковника-миллиардера, не сообщается.
Напомним, Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.