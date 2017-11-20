На месте Черкизовского рынка построят жилье для переселенцев по программе реновации
Московские власти решили отдать территорию бывшего Черкизовского рынка под строительство жилых домов в рамках программы реновации жилого фонда. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин
Московские власти решили отдать территорию бывшего Черкизовского рынка под строительство жилых домов в рамках программы реновации жилого фонда. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
«Нам АИЖК передал участок. Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации жилой комплекс», - сообщил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
По замыслу столичных властей, район Измайлово должен стать «знаковой точкой в городе», где будут построены современные кварталы. Новое жилье будет расположено в пешей доступности от станции Московского центрального кольца (МЦК), сообщают «Ведомости».
Разработка проекта займет шесть-восемь месяцев, а уже через 2-3 года туда переселят участников программы реновации.
Напомним, Черкизовский вещевой рынок существовал с 90-х годов и был самым крупным по обороту в европейской части России. В 2009 году столичные власти закрыли рынок из-за нарушения санитарных норм и продажи контрабандных товаров.
После закрытия рынка власти планировали организовать на территории бывшего рынка музейные хранилища и хоккейный центр ЦСКА.