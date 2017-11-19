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19 ноября 14:42

Сотрудники краснодарской ГИБДД провели крестный ход на аварийном участке дороги

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД решили бороться с аварийностью на дорогах с помощью молитвы. В минувшие выходные инспекторы краевого управления провели крестный ход на 140-м километре трассы Темрюк - Краснодар

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Краснодарского края

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД решили бороться с аварийностью на дорогах с помощью молитвы. В минувшие выходные инспекторы краевого управления провели крестный ход на 140-м километре трассы Темрюк - Краснодар недалеко от станицы Елизаветинской. Этот участок дороги был выбран для проведения мероприятия из-за большого числа аварий.

Крестный ход был приурочен к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечался 19 ноября.

«Крестным ходом под звон колоколов передвижной звонницы прошли начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники управления Госавтоинспекции Краснодарского края, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности», - говорится в официальном заявлении митрополии. Всего в молитвенном шествии принимали участие 100 сотрудников Госавтоинспекции.  

Шествие возглавлял благочинный Центрального округа Краснодара, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных.

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