Сотрудники краснодарской ГИБДД провели крестный ход на аварийном участке дороги
В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД решили бороться с аварийностью на дорогах с помощью молитвы. В минувшие выходные инспекторы краевого управления провели крестный ход на 140-м километре трассы Темрюк - Краснодар
В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД решили бороться с аварийностью на дорогах с помощью молитвы. В минувшие выходные инспекторы краевого управления провели крестный ход на 140-м километре трассы Темрюк - Краснодар недалеко от станицы Елизаветинской. Этот участок дороги был выбран для проведения мероприятия из-за большого числа аварий.
Крестный ход был приурочен к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечался 19 ноября.
«Крестным ходом под звон колоколов передвижной звонницы прошли начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники управления Госавтоинспекции Краснодарского края, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности», - говорится в официальном заявлении митрополии. Всего в молитвенном шествии принимали участие 100 сотрудников Госавтоинспекции.
Шествие возглавлял благочинный Центрального округа Краснодара, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных.