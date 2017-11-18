Социальные сети и СМИ объявили войну недостоверным новостям
Социальная сеть Facebook объявила о присоединении к масштабному проекту Trust Project («Проект доверия»), в котором участвуют Google, Twitter, Bing и около сотни крупных иностранных СМИ. Участники проекта намерены бороться с фэйковыми новостями
Социальная сеть Facebook объявила о присоединении к масштабному проекту Trust Project («Проект доверия»), в котором участвуют Google, Twitter, Bing и около сотни крупных иностранных СМИ. Участники проекта намерены бороться с фэйковыми новостями.
Отныне пользователи Facebook смогут проверять достоверность всех новостей, которые публикуются в ленте. Новая функция, которая называется «индикатор доверия», предоставит пользователям возможность получить всю возможную информацию об СМИ, опубликовавшем ту или иную новость, о журналисте, его подготовившем, а также об источниках, на которые опирались авторы при подготовке материала.
В рамках проекта пользователи соцсети увидят ссылки на схожие материалы или на статьи с продолжением темы, сообщает «КоммерсантЪ».
Доступ к доказательствам достоверности новости можно будет получить, нажав иконку «i» рядом с публикацией. Сейчас «индикатор доверия» находится в режиме бета-тестирования и действует в отношении лишь небольшого числа СМИ.
Проект «индикатор доверия» (Trust Project) возник в 2014 году по инициативе журналистки Салли Лерман из Центра прикладной этики имени Марккула в университете Санта-Клары. Автор идеи сослалась на результаты соцопросов, согалсно которым 45% взрослых американцев потеряли доверие к средствам массовой информации.
В проекте участвуют 75 издательских организаций и СМИ, среди которых Trinity Mirror, Hearst, The Economist, Би-би-си, dpa, La Stampa, The Globe and Mail, The New York Times. Изданиям, которые захотят присоединиться к проекту в будущем, придется пройти проверку на соответствие их стандартов требованиям Trust Project.