Ростовчане пригрозили перекрыть платную трассу М-4 из-за отсутствия бесплатной альтернативы
Жители Ростовской области планируют провести акцию протеста против введения платы за проезд по федеральной трассе М-4 «Дон». Граждане пригрозили перекрыть движение по трассе, если власти не предоставят им бесплатной альтернативы
Жители Ростовской области планируют провести акцию протеста против введения платы за проезд по федеральной трассе М-4 «Дон». Граждане пригрозили перекрыть движение по трассе, если власти не предоставят им бесплатной альтернативы.
Ростовчане в беседе с журналистами посетовали на то, что после введения платы за проезд по М-4, они могут добраться до дома только за деньги. Бесплатного объезда дорожники им не предоставили.
Жители региона неоднократно отправляли компании «Автодор» требование сделать проезд для них по федеральной трассе бесплатным. В компании пообещали заключить с региональными властями договоры об особых условиях оплаты для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи трассы, сообщает портал PrivetRostov.ru.
При этом о бесплатном проезде по М-4, а также в строительстве альтернативной дороги жалобщикам отказали.