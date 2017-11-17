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17 ноября 14:53

Минобороны РФ уволит со службы всех толстых военных

Министерство обороны РФ развернуло кампанию против военнослужащих с лишним весом. Ведомство планирует отстранить от несения службы всех толстяков. Директива об увольнении военных с лишним весом разослана в кадровые отделы всех воинских частей

Фото: nedelya.info

Министерство обороны РФ развернуло кампанию против военнослужащих с лишним весом. Ведомство планирует отстранить от несения службы всех толстяков.

Источник РИА Новости в Минобороны сообщил, что директива об увольнении военных с лишним весом разослана в кадровые отделы всех воинских частей.

Официально в оборонном ведомстве информацию об увольнении со службы толстяков пока не комментируют.

При этом издание «Уралинформбюро» со ссылкой на приказ начальника отдела кадров Вооруженных сил России Евгения Жаворонка ранее сообщило, что военнослужащих с ожирением проверят на пригодность к службе. Военных с четвертой степенью ожирения (превышение нормального веса тела на 100%) уволят, а остальных «уберут подальше от передовой».

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