Меню
Общество
Денег? Нет. Олимпиаду? Да
криминал
Андрей Четвериков
17 ноября 14:17

Время, назад?

На судебном процессе по делу о перестрелке на Рочдельской «отморозков» пытаются представить невинными жертвами

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В столичном Никулинском суде продолжается один из самых громких процессов последних лет – по так называемому «делу о перестрелке на Рочдельской». Ход следствия и судебных слушаний заставил широкую публику вспомнить уже изрядно подзабытые слова и ухватки «лихих 90-х». Казалось бы, давно ушли в прошлое братки в спортивных штанах, «забитые стрелки», «разборки по понятиям», выражение «мочи и пакуй» и прочий бандитский сленг. Оказывается, нет. И понятия живы, и воровские авторитеты по-прежнему в силе. Ничем другим невозможно объяснить странные повороты в ходе процесса, который нормального человека повергает в оторопь от испытанного дежавю.

Об этом деле – с упоминанием всех его малоприглядных деталей – СМИ писали столько, что историю есть смысл повторить лишь вкратце. В декабре 2015 года на Рочдельской улице (в двух шагах от Дома правительства) произошла перестрелка: двое убитых, пятеро раненых, скандал на всю страну. Конфликт случился после того, как у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким уволенная ею дизайнер Фатима Мисикова потребовала в качестве компенсации 8 миллионов рублей. Получив отказ, она вызвала «подкрепление» – десяток крепких вооруженных мужчин на микроавтобусе, которые оказались приближенными титулованного вора в законе Захария Калашова (криминальная кличка Шакро Молодой, очередной привет из ранних 90-х). Фатима когда-то была, как сейчас принято говорить, его «близкой подругой».

Среди прибывшей на микроавтобусе до зубов вооруженной группы «братской братковской помощи» – сотрудников некоего ЧОПа, присутствовали преступные авторитеты рангом пониже Шакро – Андрей Кочуйков (он же Итальянец) и Эдуард Романов (он же Дубль). Визитеры грубо угрожали хозяйке ресторана и требовали либо немедленно отдать «долг», либо переписать на указанных ими «третьих лиц» право собственности на ее заведение. Для этого в группе захвата присутствовал специально обученный юрист.

Жанна Ким тоже сделала, как говорили в телешоу 90-х, «звонок другу». На Рочдельскую срочно прибыл, в сопровождении двоих сотрудников ФСБ и бывших бойцов столичного РУБОПа, ее адвокат Эдуард Буданцев. Он тоже был мужчиной решительным и опытным: в его послужном списке значилась, помимо юридического диплома и адвокатской практики в «экономической» сфере, служба в подразделениях КГБ (в личной охране экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе) и ФСБ, командование столичным СОБРом, работа во властных структурах и др. При себе у Буданцева был наградной боевой пистолет «Беретта-17».

Слова «Мы от Шакро» адвоката не впечатлили, визитеров он попросил покинуть помещение. На улице бандиты попытались избить Буданцева и его спутников, а затем выхватили оружие и открыли огонь. Когда под грохот выстрелов прозвучала фраза «мочите лысого и пакуйте в багажник» (Буданцев обрит под ноль), адвокат выхватил собственный пистолет и стал защищаться. Стрелял он более метко и решительно, чем «братки». В результате перестрелки двое нападавших были убиты, еще пятеро получили пулевые ранения. У самого Буданцева оказалась сломана челюсть и разбито лицо.

За перестрелкой, кстати, с интересом наблюдали из укрытия сотрудники полиции и участковый, прибывшие к ресторану по вызову еще до начала схватки. Вмешиваться они сочли излишним, а вышли только «на трупы». Опубликованные впоследствии  записи с видеокамер возмутили даже тех, кто всегда достаточно брезгливо относился к подобного рода «разборкам»: бездействие полицейских было практически демонстративным.

В ходе расследования правоохранительные органы вышли на организатора «разборок» - самого  Шакро Молодого, который тоже присутствовал при конфликте, и заключили его под стражу. Этот арест стал первым звеном в цепи громких отставок и дел о коррупции в силовых структурах, чьи высокопоставленные чины обеспечивали криминалу «крышу». Нападавшим и их главарю светят сейчас длительные сроки за вымогательство в составе ОПГ.

Но акценты в деле почему-то стали смещаться.

Адвокату Эдуарду Буданцеву поначалу предъявляли обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек), затем, после выяснения обстоятельств дела и просмотра видеозаписей с камер, а также судебно-психиатрической экспертизы – по ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).

Однако сейчас – не прошло и двух лет – Эдуарда Буданцева вновь пытаются выставить «убийцей невинных жертв». Как рассказал журналистам адвокат Буданцева Максим Борисов, его доверителю предъявили обвинение по статьям 30 и 105 УК РФ – покушение на убийство того самого Романова, который по громкому делу проходит в качестве подсудимого. По мнению Борисова, делается это с единственной целью – вопреки позиции Генпрокуратуры, которая вообще не видит в деле «превышения», а лишь саму по себе «необходимую оборону», Следственный комитет решил ужесточить статью и продлить следствие по делу против Буданцева (оно подлежит закрытию 14 декабря по истечении срока давности). Обвиняемому в таком случае может грозить до 10 лет тюрьмы. При этом, недоумевает адвокат, следствие придерживается «странной для юриста» логики – рассматривает дело так, будто на стоянке у ресторана не было никого, кроме Буданцева и Романова. А адвокат просто выхватил пистолет и почему-то решил перестрелять прохожих, мирно прогуливавшихся возле дорогого ресторана.

Остается только догадываться – почему и зачем. На фоне громких антикоррупционных дел, связанных с покровителями Шакро, ответ достаточно прозрачен. Удивляет другое: насколько грубо и топорно махровых бандитов и головорезов пытаются на суде представить в виде «бедных беззащитных овечек». Реальность, мягко говоря, не дает для этого повода.

Шакро Молодой – не просто «вор в законе», а одна из самых влиятельных и зловещих фигур современного российского криминала, фактически король преступного мира. Миллиардер, сделавший свое состояние на игорном бизнесе и нелегальных поставках оружия, владелец подпольных казино и бизнес-центров, он обладал мощными связями во властных и силовых структурах.

 Это человек жестокий, хладнокровный и абсолютно беспринципный. В прессе его не раз называли «российским Доном Корлеоне». 7 раз судим, из назначенных ему судами суммарных 40 лет тюрьмы отсидел лишь половину.

Итальянец, он же Андрей Кочуйков, – сошка не в пример мельче. Но и у него есть богатый криминальный опыт. В 1990-е годы он входил в Солнцевскую преступную группировку, не раз задерживался по подозрению в убийствах и вымогательствах. В последние годы Шакро приблизил его к себе – Итальянец присутствовал на большинстве его встреч с «серьезными людьми». Отвечал Кочуйков за финансовые «разборки» и даже среди таких же бандитов считался человеком жестоким, который не остановится ни перед чем.

Эдуард Романов, по версии следствия, – координатор неудавшегося рейдерского захвата, бандит-рецидивист. В прошлом отсидел два срока за нападение на сотрудника правоохранительных органов и групповое изнасилование. Материалы последнего дела лучше не читать слабонервным (копии дела есть в распоряжении редакции): за сухими строчками обвинительного заключения встает циничный садист, который вместе с подельником насилует женщину пивной бутылкой, угрожает «вывесить ее вверх ногами с балкона», окунает головой в ванну и душит подушкой, а на суде всячески юлит и пытается во всем обвинить саму жертву, не проявляя и тени раскаяния. Легко представить, как такой головорез выполнит команду «мочи и пакуй» противника.

Алексея Китаева, телохранителя Романова, от попадания на скамью подсудимых избавила только пуля в грудь и гробовая доска. Именно он первым потянулся к кобуре в ходе конфликта у ресторана. По данным правоохранителей, Китаев был одним из лидеров ультрас-группировки фанатов «Спартака» под названием «Школа», постоянно участвовал в кровавых драках. По отзывам знакомых – «отморозок, каких мало».  Входил в «личную армию» Шакро, которую тот собрал в качестве телохранителей.

Стрельба есть стрельба. Ангелы оружия не носят, тем более – наградного. Но всегда есть разница между человеком, который защищается от убийц, и теми, кто и в грош не ставит чужую жизнь. Между сильным и решительным профессионалом с 30-летним опытом, действующим в рамках закона – и «личной гвардией» вора в законе. Однако упорство, с которым сейчас за решетку пытаются посадить человека, который занял оборону и смог отбиться от бандитов, наводит на грустные выводы. Видимо, герои нашего времени – иные.

«Вы знаете, что можно позволять себе в разговоре с авторитетами, ворами?» - спросил Буданцева в ходе процесса один из подсудимых. «Я знаю только одно – есть закон», - отрезал тот.

Интересно, а знает ли сам закон, что он – в отличие от 90-х годов – в России действительно есть?

Материалы по теме
Москва и Московская область стали самыми криминальными регионами страны
Михаил Трепашкин: «За этим стоят коррумпированные сотрудники в верхушке МВД»
В Москве задержан влиятельный вор в законе Шакро Молодой
Сейчас на главной
Горячие новости
Минобороны РФ уволит со службы всех толстых военных
Министерство обороны РФ развернуло кампанию против военнослужащих с лишним весом. Ведомство планирует отстранить от несения службы всех толстяков. Директива об увольнении военных с лишним весом разослана в кадровые отделы всех воинских частей
Горячие новости
«Пусть все знают, как финансируется «Единая Россия»»
Якутские активисты движений «Народная воля» и «Объединенная сила» написали открытое письмо и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с требованием вернуть им 129 млн рублей
Горячие новости
«Винодельня Медведева» начала продажи эксклюзивного вина в России
Винное хозяйство Fattoria della Aiola, расположенное в итальянском регионе Тоскана, начало поставки своей продукции в Россию. Хозяйство уже направило первую пробную партию и рассчитывает на хорошие продажи
Горячие новости
«Пятизвездочный монастырь»
В центре Москвы на базе Покровского женского монастыря обнаружили пятизвездочный отель, постояльцы которого получают право без очереди пройти к мощам святой Матроны Московской. При этом гостиничные услуги оформляются как пожертвования
возобновляемая энергетика
Деньги на ветер
Замечательная идея по развитию в России возобновляемой энергетики, которая по своему замыслу была нацелена на локализацию в стране новых технологий, в итоге становится бременем, ложащимся на плечи всех потребителей электроэнергии
Горячие новости
Тише едешь, дальше будешь
Ростовское отделение «Почты России» в течение 45 суток доставляло собственное письмо в редакцию RostovGazeta, офис которой находится всего в 850 метрах от Главпочтамта. Представитель ФГУП заявил, что почтальона уже наказали
Горячие новости
СКР возбудил дело против должностных лиц «РЖД» из-за гибели 7 человек на «смертельном» переходе
Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц «Российских железных дорог».
Авторская колонка
Оба хуже
В какой-то момент российской стороне показалось, что добрый и злой следователь, МОК и Всемирное антидопинговое агентство, поменялись местами. На самом деле ВАДА просто тщательно готовилось к совету учредителей, который пройдет в четверг в Сеуле
Мозговой Владимир
Горячие новости
Все еще не достроили наши квартиры? Тогда мы идем к вам
«Готовьте чемоданы, сумки, баулы! Судя по «наиподробнейшей» дорожной карте, кто-то когда-нибудь обязательно нас достроит, но ждать некогда, мы идем жить к губернатору!», - говорится в обращении инициативной группы ...
Горячие новости
Нет Родченкова - нет проблем
Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев выступил с предложением «расстрелять» информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Российским чиновникам не нравится, что он говорит неправду о спортсменах
коррупция
Генеральный клан
В истории стремительного обогащения семьи генерал-полковника Владимира Пронина, бывшего начальника ГУВД Москвы, с одной стороны, нет ничего необычного. Российский инвестиционный климат последние 20 лет особенно благоприятен прежде всего для жен, детей, а порой даже водителей высокопоставленных чиновников и силовиков
Горячие новости
Картину Леонардо Да Винчи продали на аукционе за рекордные 400 млн долларов
На аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордную сумму была продана картина кисти итальянского художника Леонардо Да Винчи «Спаситель мира». Полотно принадлежало российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву, а на аукционе ушло за 400 млн долларов
Горячие новости
Покупатели одежды Zara находят в вещах записки с жалобами от работников фирмы
Записки с текстом «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!» обнаружили покупатели стамбульских магазинов Zara. Тайные послания их авторы пришивали к биркам либо складывали в карманы пиджаков и брюк
Горячие новости
Курите на здоровье
В Госдуму внесен законопроект о возвращении в аэропорты курительных комнат. Документ подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский. Законопроект разрешает создавать в аэропортах специальные комнаты для курения, которые сейчас находятся под запретом
Горячие новости
Госдума рассмотрит законопроект о патриотическом воспитании россиян
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о патриотическом воспитании российских граждан. Авторами документа стали депутаты от «Единой России»
Авторская колонка
Ожидание — реальность
Это же была моя мечта! Делать передачу из одних только хороших новостей. Но найти хорошие новости оказалось не так просто. Потому что новость – это всегда что-то скверное или скандал. А как начнут говорить о позитиве – так обязательно какая-то пошлость выходит.
Орехъ Антон
Горячие новости
«Победа» отменила ограничения по весу для бесплатной ручной клади
Российская бюджетная авиакомпания «Победа» отменила ограничения на провоз ручной клади. Теперь пассажиры могут бесплатно взять на борт любой предмет, если он впишется в установленные размеры
Горячие новости
Друзья Путина заработают на платных парковках
Согласно договоренности с мэрией Екатеринбурга, инвестор вложит 250 млн рублей в организацию системы платных парковок, после чего будет получать 80% от поступающих платежей. Городскому бюджету достанется всего 20%