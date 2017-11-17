Время, назад?
На судебном процессе по делу о перестрелке на Рочдельской «отморозков» пытаются представить невинными жертвами
В столичном Никулинском суде продолжается один из самых громких процессов последних лет – по так называемому «делу о перестрелке на Рочдельской». Ход следствия и судебных слушаний заставил широкую публику вспомнить уже изрядно подзабытые слова и ухватки «лихих 90-х». Казалось бы, давно ушли в прошлое братки в спортивных штанах, «забитые стрелки», «разборки по понятиям», выражение «мочи и пакуй» и прочий бандитский сленг. Оказывается, нет. И понятия живы, и воровские авторитеты по-прежнему в силе. Ничем другим невозможно объяснить странные повороты в ходе процесса, который нормального человека повергает в оторопь от испытанного дежавю.
Об этом деле – с упоминанием всех его малоприглядных деталей – СМИ писали столько, что историю есть смысл повторить лишь вкратце. В декабре 2015 года на Рочдельской улице (в двух шагах от Дома правительства) произошла перестрелка: двое убитых, пятеро раненых, скандал на всю страну. Конфликт случился после того, как у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким уволенная ею дизайнер Фатима Мисикова потребовала в качестве компенсации 8 миллионов рублей. Получив отказ, она вызвала «подкрепление» – десяток крепких вооруженных мужчин на микроавтобусе, которые оказались приближенными титулованного вора в законе Захария Калашова (криминальная кличка Шакро Молодой, очередной привет из ранних 90-х). Фатима когда-то была, как сейчас принято говорить, его «близкой подругой».
Среди прибывшей на микроавтобусе до зубов вооруженной группы «братской братковской помощи» – сотрудников некоего ЧОПа, присутствовали преступные авторитеты рангом пониже Шакро – Андрей Кочуйков (он же Итальянец) и Эдуард Романов (он же Дубль). Визитеры грубо угрожали хозяйке ресторана и требовали либо немедленно отдать «долг», либо переписать на указанных ими «третьих лиц» право собственности на ее заведение. Для этого в группе захвата присутствовал специально обученный юрист.
Жанна Ким тоже сделала, как говорили в телешоу 90-х, «звонок другу». На Рочдельскую срочно прибыл, в сопровождении двоих сотрудников ФСБ и бывших бойцов столичного РУБОПа, ее адвокат Эдуард Буданцев. Он тоже был мужчиной решительным и опытным: в его послужном списке значилась, помимо юридического диплома и адвокатской практики в «экономической» сфере, служба в подразделениях КГБ (в личной охране экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе) и ФСБ, командование столичным СОБРом, работа во властных структурах и др. При себе у Буданцева был наградной боевой пистолет «Беретта-17».
Слова «Мы от Шакро» адвоката не впечатлили, визитеров он попросил покинуть помещение. На улице бандиты попытались избить Буданцева и его спутников, а затем выхватили оружие и открыли огонь. Когда под грохот выстрелов прозвучала фраза «мочите лысого и пакуйте в багажник» (Буданцев обрит под ноль), адвокат выхватил собственный пистолет и стал защищаться. Стрелял он более метко и решительно, чем «братки». В результате перестрелки двое нападавших были убиты, еще пятеро получили пулевые ранения. У самого Буданцева оказалась сломана челюсть и разбито лицо.
За перестрелкой, кстати, с интересом наблюдали из укрытия сотрудники полиции и участковый, прибывшие к ресторану по вызову еще до начала схватки. Вмешиваться они сочли излишним, а вышли только «на трупы». Опубликованные впоследствии записи с видеокамер возмутили даже тех, кто всегда достаточно брезгливо относился к подобного рода «разборкам»: бездействие полицейских было практически демонстративным.
В ходе расследования правоохранительные органы вышли на организатора «разборок» - самого Шакро Молодого, который тоже присутствовал при конфликте, и заключили его под стражу. Этот арест стал первым звеном в цепи громких отставок и дел о коррупции в силовых структурах, чьи высокопоставленные чины обеспечивали криминалу «крышу». Нападавшим и их главарю светят сейчас длительные сроки за вымогательство в составе ОПГ.
Но акценты в деле почему-то стали смещаться.
Адвокату Эдуарду Буданцеву поначалу предъявляли обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек), затем, после выяснения обстоятельств дела и просмотра видеозаписей с камер, а также судебно-психиатрической экспертизы – по ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).
Однако сейчас – не прошло и двух лет – Эдуарда Буданцева вновь пытаются выставить «убийцей невинных жертв». Как рассказал журналистам адвокат Буданцева Максим Борисов, его доверителю предъявили обвинение по статьям 30 и 105 УК РФ – покушение на убийство того самого Романова, который по громкому делу проходит в качестве подсудимого. По мнению Борисова, делается это с единственной целью – вопреки позиции Генпрокуратуры, которая вообще не видит в деле «превышения», а лишь саму по себе «необходимую оборону», Следственный комитет решил ужесточить статью и продлить следствие по делу против Буданцева (оно подлежит закрытию 14 декабря по истечении срока давности). Обвиняемому в таком случае может грозить до 10 лет тюрьмы. При этом, недоумевает адвокат, следствие придерживается «странной для юриста» логики – рассматривает дело так, будто на стоянке у ресторана не было никого, кроме Буданцева и Романова. А адвокат просто выхватил пистолет и почему-то решил перестрелять прохожих, мирно прогуливавшихся возле дорогого ресторана.
Остается только догадываться – почему и зачем. На фоне громких антикоррупционных дел, связанных с покровителями Шакро, ответ достаточно прозрачен. Удивляет другое: насколько грубо и топорно махровых бандитов и головорезов пытаются на суде представить в виде «бедных беззащитных овечек». Реальность, мягко говоря, не дает для этого повода.
Шакро Молодой – не просто «вор в законе», а одна из самых влиятельных и зловещих фигур современного российского криминала, фактически король преступного мира. Миллиардер, сделавший свое состояние на игорном бизнесе и нелегальных поставках оружия, владелец подпольных казино и бизнес-центров, он обладал мощными связями во властных и силовых структурах.
Это человек жестокий, хладнокровный и абсолютно беспринципный. В прессе его не раз называли «российским Доном Корлеоне». 7 раз судим, из назначенных ему судами суммарных 40 лет тюрьмы отсидел лишь половину.
Итальянец, он же Андрей Кочуйков, – сошка не в пример мельче. Но и у него есть богатый криминальный опыт. В 1990-е годы он входил в Солнцевскую преступную группировку, не раз задерживался по подозрению в убийствах и вымогательствах. В последние годы Шакро приблизил его к себе – Итальянец присутствовал на большинстве его встреч с «серьезными людьми». Отвечал Кочуйков за финансовые «разборки» и даже среди таких же бандитов считался человеком жестоким, который не остановится ни перед чем.
Эдуард Романов, по версии следствия, – координатор неудавшегося рейдерского захвата, бандит-рецидивист. В прошлом отсидел два срока за нападение на сотрудника правоохранительных органов и групповое изнасилование. Материалы последнего дела лучше не читать слабонервным (копии дела есть в распоряжении редакции): за сухими строчками обвинительного заключения встает циничный садист, который вместе с подельником насилует женщину пивной бутылкой, угрожает «вывесить ее вверх ногами с балкона», окунает головой в ванну и душит подушкой, а на суде всячески юлит и пытается во всем обвинить саму жертву, не проявляя и тени раскаяния. Легко представить, как такой головорез выполнит команду «мочи и пакуй» противника.
Алексея Китаева, телохранителя Романова, от попадания на скамью подсудимых избавила только пуля в грудь и гробовая доска. Именно он первым потянулся к кобуре в ходе конфликта у ресторана. По данным правоохранителей, Китаев был одним из лидеров ультрас-группировки фанатов «Спартака» под названием «Школа», постоянно участвовал в кровавых драках. По отзывам знакомых – «отморозок, каких мало». Входил в «личную армию» Шакро, которую тот собрал в качестве телохранителей.
Стрельба есть стрельба. Ангелы оружия не носят, тем более – наградного. Но всегда есть разница между человеком, который защищается от убийц, и теми, кто и в грош не ставит чужую жизнь. Между сильным и решительным профессионалом с 30-летним опытом, действующим в рамках закона – и «личной гвардией» вора в законе. Однако упорство, с которым сейчас за решетку пытаются посадить человека, который занял оборону и смог отбиться от бандитов, наводит на грустные выводы. Видимо, герои нашего времени – иные.
«Вы знаете, что можно позволять себе в разговоре с авторитетами, ворами?» - спросил Буданцева в ходе процесса один из подсудимых. «Я знаю только одно – есть закон», - отрезал тот.
Интересно, а знает ли сам закон, что он – в отличие от 90-х годов – в России действительно есть?