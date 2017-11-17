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17 ноября 07:20

В Москве на базе монастыря обнаружили пятизвездочный отель с миллионными доходами

В центре Москвы на базе Покровского женского монастыря обнаружили пятизвездочный отель, постояльцы которого получают право без очереди пройти к мощам святой Матроны Московской. При этом гостиничные услуги оформляются как пожертвования

Фото: publboard.ru

В центре Москвы на базе Покровского женского монастыря обнаружили пятизвездочный отель, постояльцы которого получают право без очереди пройти к мощам святой Матроны Московской. При этом гостиничные услуги оформляются как пожертвования и не облагаются налогом.

Сотрудница издания Daily Storm смогла заселиться в «монастырский отель» и посмотреть на работу заведения изнутри. Журналист рассказала, что отель принимает гостей круглосуточно. В гостинице есть швейцар и пункт досмотра с интроскопом и рамкой-металлодетектором.

Деньги за проживание сотрудники отеля принимают как пожертвования. Журналистке суточное проживание стоило 7 тысяч рублей. еще 309 рублей она потратила на питание в местной трапезной.

При оплате клиенту выдают квитанцию с печатью, однако название юридического лица там не указано. Гостю выдают электронный ключ от номера, который дает право сразу попасть к мощам Матроны мимо длинной очереди из верующих.

Согласно данным Росреестра, монастырская гостиница Покровского женского монастыря имеет пять этажей, два из которых подземные. Кадастровая стоимость здания составляет 721,8 миллиона рублей.

Минимальная стоимость «простого» номера в гостинице составляет 6 тысяч рублей в сутки за человека, однако более состоятельные гости могут позволить себе президентский люкс за 150 тысяч рублей за ночь. На минус-первом этаже здания расположен спа-комплекс.

За два года деятельности пятизвездочного отеля «Покровский» московский бюджет мог бы пополниться примерно на 90 млн рублей с учетом налога на прибыль, на имущество и основные отчисления за сотрудников. При загрузке отеля на 75% чистая прибыль, которая не облагается налогами, за год составляет 387 млн рублей.

Член совета по классификации Минкультуры РФ и экспертного совета Госдумы РФ Маргарита Немоляева, которая присвоила монастырской гостинице пять звезд, сообщила Daily Storm, что все сотрудники отеля прошли аттестацию и обучение гостиничному делу.

Чиновница добавила, что гостиница необходима паломникам и священнослужителям для отдыха после «сложной программы» посещения Покровского монастыря.

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