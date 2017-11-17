Ростовская «Почта России» 45 суток доставляла свое письмо в редакцию газеты по соседству
Ростовское отделение «Почты России» в течение 45 суток доставляло собственное письмо в редакцию RostovGazeta, офис которой находится всего в 850 метрах от Главпочтамта. Представитель ФГУП заявил, что почтальона уже наказали
Ростовское отделение «Почты России» в течение 45 суток доставляло собственное письмо в редакцию RostovGazeta, офис которой находится всего в 850 метрах от Главпочтамта. Представитель ФГУП заявил, что почтальона уже наказали за слишком длительную доставку корреспонденции.
«Почта России» направила в редакцию издания RostovGazeta письмо, в котором просила удалить «порочащую» информацию о якобы обнаруженной свалке писем. При этом опровержение было опубликовано еще месяц назад после проверки, проведенной правоохранительными органами.
Однако сотрудники ростовской почты не смогли вовремя доставить собственное письмо, хотя редакция располагается всего в 10 минутах ходьбы от них.
В пресс-службе «Почты России» заявили, что за срыв сроков доставки письма будет наказан почтальон. «По правилам оказания услуг почтовой связи письма клиентам доставляются только в почтовые ящики. В данном случае почтальон по собственной инициативе отнесла письмо в редакцию, где отсутствует почтовый ящик. С сотрудником уже проведена беседа о соблюдении правил доставки корреспонденции», - сообщила руководитель направления по внутренним коммуникациям ФГУП «Почта России» - макрорегион «Южный» Инна Яворская.
В редакции RostovGazeta сообщили, что в офисе в течение всего рабочего дня находятся сотрудники, а на ресепшене – администратор, однако никто из них письма не получал.