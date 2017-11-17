СКР возбудил дело против должностных лиц «РЖД» из-за гибели 7 человек на «смертельном» переходе
Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц «Российских железных дорог».
Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц «Российских железных дорог». Поводом для возбуждения дела стала гибель семи человек на железнодорожном переходе на Туристской улице.
Дело против должностных лиц РЖД заведено по статье «Халатность». Имена подозреваемых в СКР пока не называют.
В филиал РЖД - «Октябрьские железные дороги – направлено предписание «принять меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления».
По данным «Фонтанки», с начала 2017 года на железнодорожном переходе на Туристской улице погибло семь человек. Этот переход местные жители уже давно называют «смертельным».
В «РЖД» считают, что строительство подземного или наземного перехода в данном месте является исключительно компетенцией городских властей. Чиновники считают, что строить безопасный переход должны железнодорожники. Пока представители госкомпании и чиновники спорят, люди продолжают гибнуть под колесами поездов.