Челябинские обманутые дольщики заявили, что идут жить к губернатору региона
«Готовьте чемоданы, сумки, баулы! Судя по «наиподробнейшей» дорожной карте, кто-то когда-нибудь обязательно нас достроит, но ждать некогда, мы идем жить к губернатору!», - говорится в обращении инициативной группы к товарищам по несчастью
В Челябинске инициативная группа обманутых дольщиков «Речелстроя» подала уведомление в городскую администрацию о проведении шествия с чемоданами. Акция запланирована на 25 ноября.
Дольщики собираются пройти колонной от улицы Кирова, 159 по Бульвару Славы, а затем установить палатки напротив правительства Челябинской области. В акции примут участие 300 человек.
«Готовьте чемоданы, сумки, баулы! Судя по «наиподробнейшей» дорожной карте, кто-то когда-нибудь обязательно нас достроит, но ждать некогда, мы идем жить к губернатору!», - говорится в обращении инициативной группы к товарищам по несчастью.
Дольщики предупредили чиновников, что в случае отказа в проведении шествия они будут пикетировать администрацию Челябинска и подавать новые уведомления, сообщает Znak.com.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что взял ситуацию с дольщиками «Речелстроя» на личный контроль. Буквально уже на следующий день губернатор области Борис Дубровский принял дольщиков у себя и пообещал устроить им встречу с новым инвестором строительства. Инвестором должна выступить компания «Западный луч».
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев сообщил, что около тысячи дольщиков ООО «Речелстрой» получат квартиры в микрорайоне «Чурилово Lake City» в четырех домах, которые планируется сдать в 2017 и первом квартале 2018 года. При этом всего обманутых дольщиков 1,7 тысячи человек. Где будут жить остальные 700 человек, мэр не сообщил.