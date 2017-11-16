Депутат-единоросс попросил вернуть в аэропорты «курилки»
В Госдуму внесен законопроект о возвращении в аэропорты курительных комнат. Документ подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский. Законопроект разрешает создавать в аэропортах специальные комнаты для курения, которые сейчас находятся под запретом
В Госдуму внесен законопроект о возвращении в аэропорты курительных комнат. Документ подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский.
Законопроект разрешает создавать в аэропортах специальные комнаты для курения, которые сейчас находятся под запретом из-за «антитабачного закона».
Сергей Боярский напомнил, что целью запрета курилок в 2013 году была защита граждан, находящихся в аэропорту, от воздействия табачного дыма.
«Предлагаемая мера по созданию специальных мест для курения в настоящее время представляется более эффективной в отношении защиты некурящих посетителей и работников аэропорта, чем существующий малоэффективный запрет», - говорится в пояснительной записке к документу.
Депутат ссылается на проведенный в 2015 году опрос ВЦИОМ среди пассажиров ряда аэропортов, в ходе которого 37% респондентов сообщили, что лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов.