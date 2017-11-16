Госдума рассмотрит законопроект о патриотическом воспитании россиян
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о патриотическом воспитании российских граждан. Авторами документа стали депутаты от «Единой России»
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о патриотическом воспитании российских граждан. Авторами документа стали депутаты от «Единой России» Виктор Водолацкий, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин, Артур Чилингаров и Валентина Терешкова.
В законопроекте в первую очередь уточняется само понятие «патриотизм». Под ним понимается «нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить ему свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества».
В документе есть еще одно понятие – «отечество». Таковым считается «Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации».
Патриотическим воспитанием авторы документа называют систематическую и целенаправленную деятельность, «направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации граждан, формирование у них патриотического сознания, чувства верности России, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества».