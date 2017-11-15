Ожидание — реальность
Это же была моя мечта! Делать передачу из одних только хороших новостей. Но найти хорошие новости оказалось не так просто. Потому что новость – это всегда что-то скверное или скандал. А как начнут говорить о позитиве – так обязательно какая-то пошлость выходит. Даже не знаю почему. Так что задачу администрация президента поставила трудную. И поставила ее странно. Почему-то с упором на энергетику. А позитив должны генерировать «Газпром», «Роснефть» или «Сургутнефтегаз».
Ну, расскажите мне еще что-нибудь радостное про Южный поток, Северный поток, Западный Поток, Восточный поток и Центральный поток. Еще немного новостей про Потоки и мы станем пить бензин или дышать природным газом вместо кислорода. Вот, кстати, хорошая новость на эту тему. Обезьяна пристрастилась к бензину, и выпивает бензин через шланг из мотоциклов. Правда, это было случилось в Индии. Но ведь Индия — наш партнер по БРИКС. Чем не позитив! А в Ленинградской области построили новый газопровод за 1,8 миллиарда рублей. Правда, построили его в основном на бумаге, а в реальности объекта не существует, как примерно и миллиарда рублей, вылетевших, видимо, в трубу. Но ведь про миллиард не обязательно говорить по телевизору – скажите, что газопровод построен и акт приемки подписан.
Кто это сможет проверить? Ведь дана же ясная установка, что новости должны быть либо из разряда «жизнь налаживается», либо по типу «было – стало». Но задача все равно непростая. Выполнить социальный заказ будет трудно еще и потому, что в последние пару лет заказывали совсем другое: не говорить про родную страну вообще ничего. Жители России с увлечением смотрели, как киевские бандеровцы устраивают Майдан, как выбирают в Америке Трампа, как беженцы душат Европу, как в Сирии идет битва добра со злом. Что в этот момент вообще происходит в России – никто понятия не имел. Только зарисовки из жизни Путина в полном соответствии с легендарной фразой, что Путин – это и есть Россия.
Попытки расширить горизонт приводят к обидным сбоям. Например, Первый канал в воскресенье в итоговой программе зачем-то показал сюжет про лекарства. Аптечная мафия сговорилась с фармацевтической закулисой, дешевые лекарства пропали, остальное продают по диким ценам, а денег у людей нет. После этого сюжета не то, что болеть – жить не хотелось. Это не только не похоже на «жизнь налаживается» — это похоже на «жизнь кончена». Это уже не «было – стало», а «ожидание – реальность». А теперь надо будет показывать стахановцев, надои, задутые домны. Чтобы наши люди думали, мол, это мы живем как скотина, но ведь где-то уже все хорошо. Это у нас «было», а у кого-то уже «стало». Главное только не увлекаться. И под воздействием позитивных новостей не пристраститься к распитию бензина из мотоциклов через шланг.
Источник - Эхо Москвы