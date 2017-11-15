«Победа» отменила ограничения по весу для бесплатной ручной клади
Российская бюджетная авиакомпания «Победа» отменила ограничения на провоз ручной клади. Теперь пассажиры могут бесплатно взять на борт любой предмет, если он впишется в установленные размеры
Российская бюджетная авиакомпания «Победа» отменила ограничения на провоз ручной клади. Теперь пассажиры могут бесплатно взять на борт любой предмет, если он впишется в установленные размеры. По правилам авиакомпании, ручная кладь не должна превышать параметры 36х30х27. Вес ручной клади значения иметь не будет.
Ранее предполагалось, что «Победа», как и другие авиакомпании, будет перевозить бесплатно багаж весом не более 5 кг, однако перевозчик решил ввести ограничения не по весу, а по размеру.
Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков подтвердил, что авиакомпания сняла ограничение на вес ручной клади. Теперь глвным условием для получения бесплатного места для ручной клади в салоне самолета станут заданные размеры - 36х30х27, сообщает «КоммерсантЪ».
«Даже если вы хотите перевезти 16-килограммовую гирю, если она помещается в калибратор, то пожалуйста», - заверил гендиректор «Победы».
«Победа» также «амнистировала» покупки из магазинов Duty Free. Их можно бесплатно взять на борт, если они соответствуют установленным размерам. Ранее лоукостер брал за провоз пакетов с покупками 2 тысячи рублей.
Роллаторы, костыли, складные кресла-коляски, детские автолюльки будут перевозиться бесплатно и на отдельной багажной полке без учета их замеров, а вот с перевозкой костюмов в портпледе могут возникнуть трудности. Они должны вписаться в указанные выше размеры, что маловероятно.
По старым правилам пассажир мог взять на борт багаж весом не более 10 кг. Новые правила, установленные Минтрансом РФ, разрешают бесплатно провозить на борту «не менее 5 кг». При этом перевозчик может увеличить вес бесплатной ручной клади.
В новых правилах сократился список бесплатных для перевозки предметов сверх ручной клади. Из списка исключили ноутбук, мобильный телефон и зонт. В Минтрансе это объяснили возможностью убрать эти предметы в сумку.