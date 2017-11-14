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14 ноября 14:51

В редакции гостелеканала RT не знают, кто ими управляет и кто спонсирует

Министерство юстиции США обнародовало анкету государственного российского телеканала RT America, направленную для регистрации в качестве «иностранного агента». В анкете указано, что телеканал не знает, кто его спонсирует, а часть вопросов вообще была проигнорирована

Фото: voicesevas.ru

Министерство юстиции США обнародовало анкету государственного российского телеканала RT America, направленную для регистрации в качестве «иностранного агента». В анкете указано, что телеканал не знает, кто его спонсирует, а часть вопросов вообще была проигнорирована.

Согласно анкете, американское бюро телеканала T & R Productions LLC находится в подчинении российской некоммерческой организации АНО «ТВ-новости», которая является заказчиком его продукции. За последние два месяца плата от АНО «ТВ Новости» за телепроизводство по контракту составила 350 тысяч долларов.

Затраты T & R Productions LLC за август-сентябрь 2017 года составили более 6 млн долларов. Анкета заполнена от имени гендиректора T & R Productions LLC, директора информационного вещания телеканала RT America Михаила Солодовникова. Он фактически является единственным сотрудником фирмы, берет на себя ответственность за предоставление корректных данных и указывает, что осведомлен об ответственности за передачу ложных сведений.

Г-н Солодовников также указал свою годовую зарплату в размере 700 тысяч долларов.

На дополнительный вопрос анкеты о том, кто владеет компанией АНО «ТВ Новости», указанной в качестве собственника телеканала, отмечается, что заявитель «недостаточно посвящен в эти факты, чтобы ответить на вопрос». «Заявителю [каналу RT] известно, что Российская Федерация в значительной мере финансирует АНО «ТВ-новости». Заявитель не знает, кто регулирует, владеет, управляет, контролирует или спонсирует АНО «ТВ-новости»», - говорится в пояснении.

Редактор блога «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев отмечает, что RT в документах, поданных в Минюст США, не указал суммы, которые компания получает из российского бюджета.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в свою очередь указал, что исходя из опубликованных документов,  никакой «Раши Тудэй», которая финансируется из федерального бюджета, юридически не существует. Вместо гостелеканала существует некое АНО «ТВ-Новости», которое не отчитывается о своих финансах и действует через фирму T&R с единственным сотрудником – гражданином США Михаилом Солодовниковым, которому платят 670 тысяч долларов при средней годовой зарплате в России около 400 тысяч рублей.

«Одна эта компания только за два месяца проела больше 6 млн долларов. Причем самое смешное, уверяет, что вовсе не на политическую деятельность, а на информирование и развлечение. Вот так и надо записать и запомнить: мы тратим миллионы долларов, чтобы развлекать американцев и содержать граждан США», - прокомментировал отчетность RT Дмитрий Гудков.

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