Мэр Москвы объявил об окончании основных работ по благоустройству в центре
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении основного объема работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица». «Слава богу, москвичи отмучились», - заявил Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении основного объема работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица». «Слава богу, москвичи отмучились», - заявил Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы.
Вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в своем выступлении сообщил, что в 2017 году в центре Москвы было благоустроено 119 улиц, площадей, набережных и магистралей общей протяженностью 72,5 километра. Общая площадь обновленных территорий составила 308 гектаров, сообщает РИА Недвижимость.
Напомним, власти Москвы в текущем году планировали благоустроить более 80 улиц, площадей, переулков, набережных и въездных групп. Кроме того, в рамках благоустройства центре Москвы был открыт парк «Зарядье».
В будущем году столичные власти планируют благоустроить жилые районы, переулки, небольшие улицы, а также скверы, бульвары и площади.