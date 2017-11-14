Дмитрий Медведев распорядился сократить срок выдачи загранпаспортов
Правительство одобрило законопроект о сокращении сроков изготовления заграничных паспортов. В кабмине рассчитывают, что после принятия этого документа граждане смогут получать загранпаспорта через три, а не четыре месяца
Правительство одобрило законопроект о сокращении сроков изготовления заграничных паспортов. В кабмине рассчитывают, что после принятия этого документа граждане смогут получать загранпаспорта через три, а не четыре месяца.
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение внести соответствующие поправки в действующий закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» на рассмотрение Госдумы.
Нововведение призвано повысить удобство и доступность госуслуги по выдаче заграничного паспорта.
Представлять правительство при рассмотрении законопроекта в парламенте назначен замглавы МВД Игорь Зубов, так как законопроект был подготовлен в его ведомстве.
Ранее правительство поддержало предложение МВД РФ о повышении государственной пошлины на оформление загранпаспортов с биометрическими данными с 3,5 до 5 тысяч рублей для взрослых и с 1,5 до 2,5 тысяч рублей для детей.