Обманутые дольщики со всей России «поздравили» главу Минстроя с днем рождения
Обманутые дольщики из разных городов страны устроили флешмоб на странице Министерства строительства России в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рождения главы ведомства. Граждане просят решить проблему с недостроями и желают министру «потерять все»
Обманутые дольщики из разных городов страны устроили флешмоб на странице Министерства строительства России в соцсети «ВКонтакте» в честь дня рождения главы ведомства. Под сообщением о дне рождения Михаила Меня граждане просят решить проблему с недостроями и желают министру «потерять все».
12 ноября на странице Минстроя РФ в соцсети «ВКонтакте» был опубликован поздравительный пост в честь дня рождения главы ведомства Михаила Меня. Под публикацией сразу же стали появляться комментарии обманутых дольщиков.
Под поздравлением министра размещено более 200 комментариев от дольщиков, которые интересуются у именинника, когда министарство решит проблемы людей, оставшихся без жилья по вине недобросовестных застройщиков.
«В этот замечательный день хочется пожелать вам оказаться на нашем месте, потерять все, что было нажито, столкнуться с тупостью и безразличием чиновников, чтобы вы на своей шкуре почувствовали все это», - написал один из дольщиков, сообщение которого приводит «Открытая Россия».
Еще одна дольщица порекомендовала главе Минстроя уйти в отставку после «таких поздравлений».
Отметим, что согласно статистике Минстроя, в России на сегодняшний день насчитывается более 40 тысяч обманутых дольщиков. В свою очередь президент Владимир Путин потребовал от подчиненных активней решать проблему недостроев, чтобы само понятие «обманутый дольщик» осталось в прошлом.