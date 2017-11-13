Московская полиция объяснила давку после матча в «Лужниках» ремонтными работами
Московская полиция объяснила сложности с выходом болельщиков со стадиона «Лужники» проведением ремонтных работ на станции метро «Спортивная»
Московская полиция объяснила сложности с выходом болельщиков со стадиона «Лужники» после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1) проведением ремонтных работ на станции метро «Спортивная». Ранее зрители футбольного матча раскритиковали службу безопасности «Лужников» и полицию из-за возникшей давки при выходе со стадиона.
В официальном заявлении ГУ МВД по Москве говорится, что на увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля.
Ситуация осложнилась тем, что соседняя станция метро «Воробьевы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.
Между тем, в Twitter «Московский транспорт» сообщается, что столичный транспортный комплекс полностью справился с перевозкой всех гостей и болельщиков матча в «Лужниках». «Благодаря слаженной работе, ГУВД Москвы, Росгвардии, УГИБДД, Мосметро, МЦК и Мосгортранс отработали на высоком уровне».
Напомним, после футбольного матча в «Лужниках» в социальных сетях появились многочисленные жалобы на плохую организацию мероприятия. Люди рассказали, что им около двух часов пришлось ждать выхода со стадиона. Давка была не только в здании стадиона, но и на улице, так как очереди тянулись вплоть до станций метро. При этом многим пришлось пешком идти до других станций метро, так как «Спортивная» не справлялась с перевозкой пассажиров и периодически закрывалась на вход.