Известный телеведущий Борис Ноткин покончил с собой из-за онкологии
Известный телеведущий Борис Ноткин в минувшую субботу был найден мертвым в частном доме в Одинцовском районе Московской области. Сообщение о гибели мужчины в результате огнестрельного ранения поступило в правоохранительные органы около 7 часов вечера
Известный телеведущий Борис Ноткин в минувшую субботу был найден мертвым в частном доме в Одинцовском районе Московской области. Сообщение о гибели мужчины в результате огнестрельного ранения поступило в правоохранительные органы около 7 часов вечера.
Погибшим оказался телеведущий Борис Ноткин. Рядом с его телом обнаружили ружье. Согласно предварительным данным, мужчина покончил с собой. В правоохранительных органах рассказали, что телеведущий страдал тяжелым онкологическим заболеванием. На месте гибели Ноткина нашли предсмертную записку, в которой говорится, что именно болезнь стала причиной самоубийства.
«Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений», - говорится в записке, текст которой приводит телеканал «360».
Борис Ноткин родился в августе 1942 года. За свою телевизионную карьеру он дважды номинировался на премию ТЭФИ. Ноткин был руководителем и ведущим программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр».