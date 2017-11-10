Госдума включит в список «иностранных агентов» популярные соцсети
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что кроме иностранных СМИ в список «иностранных агентов» будут включать «иностранные соцсети». То есть в этот список могут попать Facebook, Twitter и Instagram
Госдума РФ готовит поправки в действующее законодательство, согласно которым в список «иностранных агентом» можно будет включать не только НКО и зарубежные СМИ, но и социальные сети.
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что кроме иностранных СМИ в список «иностранных агентов» будут включать «иностранные соцсети». То есть в этот список могут попать Facebook, Twitter и Instagram.
Иностранные соцсети будут включать в список «инагентов» в рамках зеркальных мер в отношении американских СМИ после того, как американские власти потребовали от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
В Госдуме отметили, что российские власти долго не шли на ограничительные шаги против зарубежных СМИ, поскольку «считали, что свобода слова — это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем СМИ». Однако сейчас ситуация изменилась, так как американские СМИ развернули «неприкрытое вмешательство на территории России», сообщает РБК.
Напомним, ранее Минюст США потребовал от обслуживающих российский телеканал RT компаний зарегистрироваться в качестве иноагента до 13 ноября. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что считает это требование «диким» и «незаконным». При этом, отметила главред, телеканал должен подчиниться требованию властей.