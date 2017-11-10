Рожденная революцией должна умереть
Рядовая по нынешним меркам новость прошла на прошлой неделе как ей и положено — не особо замеченной: ещё более 374 млн рублей, около 140 млн долларов, порядка 2 млн евро, 13 квартир, четыре автомобиля были арестованы в ходе расследования дела о коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко. Две из тринадцати квартир стали хранилищем для ныне арестованных денег. Кроме того, валюта находилась в кабинете и автомобиле Захарченко. Машин у него, кстати, якобы четыре: Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid. Об этом написала Фонтанка и РБК. Уверен, что на Первом мы не увидим сегодня министра Колокольцева с лицом цвета вафельного полотенца, сбивчиво объявляющего о своей отставке. А на фига?
Мой отец полковник УБХСС. Он отслужил в милиции 27 лет. Помню, в 96-м году, когда наш бежевый москвич Иж-Комби окончательно сгнил, папа купил себе синюю пятёрку. ВАЗ 2105. На ней он практически не ездил, потому что была служебная шестерка. ВАЗ 2106. Потом курсе на четвёртом начал иногда разрешать мне брать пятёрку. На пятом курсе я аккуратно намекнул, что неплохо бы купить девятку, ВАЗ 2109. Мол, современнее она, что ли, и так далее. На что отец отрезал, что это исключено, потому что дословно «Что же обо мне люди подумают!» Пишу это сейчас и улыбаюсь, вспоминая, как в пятом классе донашивал зимой папину милицейскую ушанку.
Отец ушёл из системы в 2000-м, ну или его ушли. Вместе с ним из питерского УБХСС недалекий генерал по фамилии Петухов тогда, получив команду из столицы, выкинул ещё человек сорок полковников и подполковников — фактически всех ментов советской школы и фактически весь руководящий состав. Люди, отслужившие безупречно по двадцать с лишним лет просто выводились за штат и так там и оставались. Им на смену пришёл молодняк. Лютый и жаждущий. Во главе с бесцветным и тишайшим полковником с рыбьими глазами и красивой фамилией Орлов.
Прошло 17 лет. Жаждущие напились-наелись и обуржуазились. Они дарят друг другу часы за сотни тысяч долларов на праздники, дорогие ружья с гравировкой, они могут часами рассуждать о достоинстве яхт и итальянских вин, в которых ни черта не понимают, у них личные водители и люксовые иномарки, на которых они не стесняются приезжать на службу — об этом знают все и всем на это насрать. Им не стыдно перед своими детьми, у которых «папы милиционеры» живут в квартирах миллионеров. Теперь у них находят схроны с деньгами объёмом в бюджет нескольких провинциальных городов и это не является общенациональным скандалом, министр внутренних дел тоскливо молчит и делает вид, что этого нет и его министра тоже в общем то нет. Виском на дуло естественно никто не встаёт.
Мне очень хочется, чтобы будущий президент, и мне неважно будет ли это Путин или Собчак, выкинул бы из системы всех этих уродов и провёл грандиозное очищение. Великое очищение правоохранительных органов! Это более чем возможно, а набивший оскомину пример грузинской полиции по-прежнему пример. Мне хочется, чтобы рождённая революцией в прошлом веке окончательно умерла и ей на смену пришла полиция рождённая обществом. Полиция будущего. Я хочу, чтобы дядя Стёпа-милиционер из моего детства вернулся и мои дети его знали.
И ещё. Мне очень стыдно, отец, перед тобой за то, что никому из этих ни за что не стыдно.
Источник - Эхо Москвы