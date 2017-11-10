Полковник-миллиардер из МВД рассказал о накоплении с зарплаты целого состояния
Бывший начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, у которого при обыске нашли около 9 млрд рублей в разной валюте, объяснил появление у него крупной суммы умением копить. Бывший полицейский заявил, что накопил целое состояние с зарплаты
Бывший начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, у которого при обыске нашли около 9 млрд рублей в разной валюте, объяснил появление у него крупной суммы умением копить. Бывший полицейский заявил, что накопил целое состояние с зарплаты. При этом ранее Захарченко отрицал причастность к обнаруженным у него деньгам.
«В ГУЭБиПК при [Захарченко] обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень», - сообщил в Никулинском суде представитель прокуратуры.
Изъятая сумма эквивалентна 23 млн рублей, что в два раза превышает весь легальный доход полицейского за 15 лет (2001-2016 годы), который составил 12 млн рублей.
По словам прокурора, Дмитрию Захарченко в реализации коррупционных схем помогали мать и сестра. К их помощи обвиняемый прибегал, чтобы казаться «добропорядочным перед законом и обществом».
В настоящее время суд рассматривает ходатайство о конфискации в пользу государства активов бывшего борца с коррупцией на 9 млрд рублей. В список имущества входят 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.
Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию.