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10 ноября 00:02

ФСО просит для своих автомобилей больших привилегий на дороге

Федеральная служба охраны подготовила документ, наделяющий автомобили ведомства рядом преимуществ на дороге. Служба просит для своего транспорта привилегий аналогичных тем, которые есть у машин «скорой помощи» и полиции

Фото: avto-nomer.ru

Федеральная служба охраны подготовила документ, наделяющий автомобили ведомства рядом преимуществ на дороге. Служба просит для своего транспорта привилегий аналогичных тем, которые есть у машин «скорой помощи» и полиции. В случае принятия соответствующего документа, автомобили ФСО смогут выезжать на встречную полосу и двигаться на красный сигнал светофора.

Пакет поправок в правила дорожного движения подразумевает приравнивание опознавательных знаков ФСО к так называемым цветографическим схемам - стандартам внешнего вида, которым должны соответствовать, например, автомобили скорой помощи, полиции, противопожарной и аварийно-спасательной служб, ФСБ, ФССП и Следственного комитета.

Сейчас опознавательные знаки ФСО - это два синих мигающих фонаря в передней части авто, расположенные на уровне фар ближнего света. Цветографической схемы у машин ведомства нет.

Если поправки в ПДД будут утверждены, то машины ФСО получат возможность игнорировать сигналы светофора, выезжать на встречную полосу, превышать скорость, нарушать правила обгона, опережения, пересечения пешеходных переходов, перекрестков и железнодорожных путей, сообщает РБК.

Остальные водители будут обязаны уступать дорогу машинам ФСО для их беспрепятственного проезда. Обгон машин ФСО будет запрещен для рядовых водителей.

Аналогичные привилегии на дорогах получат также транспортные средства, которые ФСО будет сопровождать в составе кортежа.

В ФСО объяснили необходимость наделения своих машин преимуществами перед другими участниками дорожного движения необходимостью обеспечения безопасности объектов государственной охраны на трассах.

Эксперты отмечают, что автомобили ФСО и без поправок в ПДД обладают преимуществами на дорогах. Машины ведомства довольно часто нарушают правила, но сотрудники ГИБДД предпочитают с ними не связываться. Кроме того, наделение преимуществами автомобилей без цветографической схемы приведет к путанице на дорогах, поскольку простым водителям сложно визуально выделить «привилегированные» авто из общего потока.

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