Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону потребовали от Flydubai 10 млн долларов
Адвокат потерпевших Всеволод Сазонов в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что по предварительным данным МАК, причиной аварии является ошибка пилота
Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону подали иск к авиакомпании Flydubai с требованием выплаты компенсации в размере 10 млн долларов. Иск подан в суд эмирата Дубай.
Адвокат потерпевших Всеволод Сазонов в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что по предварительным данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной аварии является ошибка пилота.
«До тех пор, пока этот вывод не опровергнут, выплата компенсации является обязательной как в соответствии с международными законами и договорами, так и в соответствии с законом ОАЭ», - сообщил адвокат Сазонов.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, потерпел крушение при повторном заходе на посадку 19 марта 2016 года. В результате авиакатастрофы погибли 62 человека.
Согласно выводам МАК, причиной крушения стали ошибочные действия пилотов, которые потеряли ориентацию в пространстве.