Меню
Общество
«Свадебный генерал» российской антикоррупции
Общество
09 ноября 06:28

СКР может возбудить дело по факту хищения 1,7 млрд рублей при строительстве «Самара Арены»

Компания «Татдорстрой», которая является субподрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по факту хищения 1,73 млрд рублей

Фото: relrus.ru

Компания «Татдорстрой», которая является субподрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по факту хищения 1,73 млрд рублей. По версии заявителя, «Стальмонтаж-Электросталь» не выполнил ряд работ, а сейчас находится в стадии банкротства.

Руководство ООО «Татдорстрой» просит возбудить уголовное дело по факту хищения 1,73 млрд рублей в отношении директора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. Его компания занималась монтажом металлоконструкций на самарском стадионе.

Глава пресс-службы ООО «ПСО “Казань”» (генподрядчик строительства) Светлана Брайловская сообщила «Коммерсанту», что «Стальмонтаж-Электросталь» получил от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» более 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 млн рублей.

Так, компания должна была расчистить поле стадиона «Самара Арена» от временных конструкций, поддерживающих крышу, но расчистка не закончилась до сих пор.

Брайловская отметила, что «Стальмонтаж-Электросталь» специально инициировал свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций, уйти от гарантийных обязательств и не расплачиваться по долгам перед государством, подрядчиками, поставщиками и сотрудниками.

Напомним, стадион «Самара Арена» по первоначальному плану должны были сдать в декабре 2017 года, однако срок был перенесен на весну 2018 года. Сейчас готовность объекта оценивается всего в 70%. Стоимость объекта будет увеличена до 18,2 млрд рублей.

Материалы по теме
На петербургском стадионе «Зенит-Арена» снова протекла крыша
Власти Татарстана потратят 26 млн рублей на оснащение «Казань-Арены» Wi-Fi
Ставропольские власти в рамках подготовки к ЧМ-2018 профинансировали ремонт «частного» стадиона
Сейчас на главной
Горячие новости
Деньги получили, а газопровод не построили
Подрядчик «Газпрома» не смог построить газопровод на Приозерск длиной 125 километров, стоимость которого составляет 1,8 млрд рублей. Контракт на строительство газопровода между ООО «Газпром инвест Запад» и ООО «Омега» был заключен в 2012 году
Горячие новости
Зато он красивый
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко сообщил, что трамвай, «безусловно, очень красивый». Однако с ним возникла серьезная проблема. Для трамвая нет ходовой части, и его сложно ремонтировать
Авторская колонка
Зачем Министерство культуры России сломало «БОЯН»?
Да-да, именно сломало! Потому что по-иному некий документ, который почему-то назван «Приказом Министерства культуры России от 10 октября 2017 года № 8711», воспринять просто невозможно!
Комков Сергей
Горячие новости
«Этот случай уникален»
Антикоррупционная организация Transparency International добилась возбуждения уголовного дела по факту картельного сговора при проведении торгов на проектирование проспекта Калашникова в Ижевске
Горячие новости
«Нет миллиарда — идите в ... президенты»
Мосгорсуд признал законным решение Пресненского райсуда об освобождении бизнесмена Сергея Полонского из зала суда в связи с истечением срока давности преступления по уголовному делу о мошенничестве
Горячие новости
«Мигалки» не задушишь, не убьешь
В Государственную думу внесен законопроект о введении ограничений на использование автомобильных спецсигналов («мигалок»). Документ подготовлен депутатами фракции «Справедливая Россия». Депутаты считают, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб
Горячие новости
«Русь сидящую» обвинили в хищении денег
Глава благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям Ольга Романова покинула Россию. Это произошло после проведенных обысков по месту жительства журналистки и общественного деятеля. Обыски проводились по делу о хищении бюджетных денег
Горячие новости
«Мэр должен ходить по городу пешком»
Москвичи возмущены тем, что градоначальник регулярно рапортует об улучшении ситуации с общественным транспортом в городе и появлении новых велосипедных дорожек «как в Европе», однако сам продолжает передвигаться по улицам на служебном автомобиле
Горячие новости
Электорат нужно готовить с пеленок
Информация о выделении средств ФГУП «Информационное телеграфное агентство» (ИТАР-ТАСС) содержится в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы. В течение трех лет на создание детского политического канала ТАСС будет получать по 70 млн рублей
Горячие новости
Жители Челябинска попросили вернуть 7 ноября статус выходного дня
Инициативу, вернуть 7 ноября статус выходного дня, поддержали более половины опрошенных жителей города. Опрос населения проводили сотрудники регионального филиала РАНХиГС
Авторская колонка
«Хорошо!», или юбилейная туфта поэта
Подаренная мне заново жизнь словно зачистила мои мозги, выскоблив из них последние ростки пессимизма, недоверия, вечного недовольства... Наконец, я почувствовал, что это значит – быть непрошибаемо верным путинистом, и сам не заметил, как под грузом таких радикальных перемен во мне, утомленный, заснул.
Ларин Александр
Горячие новости
Власти Крыма решили развивать винный туризм на полуострове
Власти республики Крым в рамках развития туризма в межсезонье решили запустить винный туристический маршрут. Такими планами с журналистами поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко
Горячие новости
За нарушение прав человека приходится платить
Российские власти увеличат до одного миллиарда рублей бюджет на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С соответствующим предложением выступило правительство. Депутаты уже одобрили данную инициативу
Бизнес
Ничего личного - чисто бизнес?
Прошло 300 дней со времени публикации нашего расследования по делу бизнесмена Николая Криваша и рейдерского захвата его бизнеса, одного из крупнейших птицекомплексов России «Птицефабрика Акашево», что в Республике Марий Эл.
Горячие новости
Самозанятым россиянам предложили выйти из тени
Бизнес-омбудсмен предлагает предоставлять самозанятым гражданам статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тысяч рублей в год
Горячие новости
Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордные 506 млн рублей
В России установлен новый рекорд по размеру выигрыша в лотерею. Рекордный выигрыш достался жителю Воронежской области. Счастливчик выиграл 506 млн рублей. Розыгрыш состоялся 5 ноября в 1204-м тираже «Русского лото»
Авторская колонка
Вячеслав Гапон
Мне вообще не нравится ситуация, когда человек находится где-то далеко, но при этом призывает своих сторонников выйти на улицу, лечь под танки, пойти на дубинки, биться до последнего, стоять насмерть и так далее.
Орехъ Антон
Горячие новости
Архив райских островов
Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал результаты нового расследования об офшорных компаниях, связанных с известными политиками и крупными бизнесменами, в том числе и российскими