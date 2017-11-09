СКР может возбудить дело по факту хищения 1,7 млрд рублей при строительстве «Самара Арены»
Компания «Татдорстрой», которая является субподрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по факту хищения 1,73 млрд рублей
Компания «Татдорстрой», которая является субподрядчиком строительства стадиона «Самара Арена», потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по факту хищения 1,73 млрд рублей. По версии заявителя, «Стальмонтаж-Электросталь» не выполнил ряд работ, а сейчас находится в стадии банкротства.
Руководство ООО «Татдорстрой» просит возбудить уголовное дело по факту хищения 1,73 млрд рублей в отношении директора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. Его компания занималась монтажом металлоконструкций на самарском стадионе.
Глава пресс-службы ООО «ПСО “Казань”» (генподрядчик строительства) Светлана Брайловская сообщила «Коммерсанту», что «Стальмонтаж-Электросталь» получил от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» более 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 млн рублей.
Так, компания должна была расчистить поле стадиона «Самара Арена» от временных конструкций, поддерживающих крышу, но расчистка не закончилась до сих пор.
Брайловская отметила, что «Стальмонтаж-Электросталь» специально инициировал свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций, уйти от гарантийных обязательств и не расплачиваться по долгам перед государством, подрядчиками, поставщиками и сотрудниками.
Напомним, стадион «Самара Арена» по первоначальному плану должны были сдать в декабре 2017 года, однако срок был перенесен на весну 2018 года. Сейчас готовность объекта оценивается всего в 70%. Стоимость объекта будет увеличена до 18,2 млрд рублей.