В Госдуму внесли законопроект о полном запрете «мигалок» на автомобилях чиновников
В Государственную думу внесен законопроект о введении ограничений на использование автомобильных спецсигналов («мигалок»). Документ подготовлен депутатами фракции «Справедливая Россия». Депутаты считают, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб
В Государственную думу внесен законопроект о введении ограничений на использование автомобильных спецсигналов («мигалок»). Документ подготовлен депутатами фракции «Справедливая Россия».
Авторы инициативы отметили, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб, то есть «скорой помощи», пожарной службы и машинах полиции. Кроме того, «мигалки» оставят президенту страны и главе правительства.
Депутаты «Справедливой России» также выступили против других привилегий на дорогах, в частности, права спецпроезда для автомобилей чиновников.
«Те же спецтрассы необходимо если и не закрывать совсем, то серьезно ограничивать. Сегодня по ним гоняют и лихачи-мажоры от золотой молодежи. Правом спецпроезда пользуются и чиновники, и сотрудники различных структур, причем далеко не самые высокопоставленные. И статистика ДТП показывает, что этим правом они не просто пользуются, а злоупотребляют», - заявил депутат Сергей Миронов, которого цитирует РИА Новости.
В сообществе «Синие ведерки» одобрили инициативу справороссов по запрету «мигалок» для чиновников, однако выразили уверенность в том, что пока в Госдуме существует монополия «любителей привилегий», такой законопроект принят не будет.