Глава организации «Русь сидящая» покинула Россию из-за «доноса» замдиректора ФСИН
Глава благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» Ольга Романова покинула Россию. Это произошло после проведенных обысков по месту жительства журналистки и общественного деятеля. Обыски проводились по делу о хищении бюджетных денег
Глава благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» Ольга Романова покинула Россию. Это произошло после проведенных обысков по месту жительства журналистки и общественного деятеля. Обыски проводились по делу о хищении бюджетных денег.
Весной 2017 года замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый обвинил Ольгу Романову в краже бюджетных денег в особо крупном размере. В июне в рамках уголовного дела следователи провели обыски в офисе «Руси сидящей», а затем пришли домой к Ольге Романовой.
Ольга Романова рассказала, что замглавы ФСИН обвинил «Русь сидящую» в хищении денег, выделенных по контракту со Всемирным банком на изучение потребностей заключенных и их родственников в получении финансовых знаний. Речь идет о просветительском проекте «Финграмотность», который «Русь сидящая» вела вместе Минфином и Всемирным банком.
В рамках проекта «Русь сидящая» издала специальные брошюры и прочитала около сотни лекций родственникам осужденных, самим осужденным, а также сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Ольга Романова подчеркнула, что с лекторами были заключены контракты, лекции записывались, обязательно делались фотографии.
По версии замдиректора ФСИН, на самом деле лекции не были прочитаны, а деньги были украдены.
После обысков Ольга Романова уехала в одну из стран Европы по обычной туристической визе и прожила все лето во Франции и Италии у друзей. В это время ей предложили работать «в одном из респектабельных немецких фондов», Романова согласилась и в начале сентября переехала в Германию.
В «Руси сидящей» Романова взяла отпуск за свой счет, но тем не менее принимает максимальное участие в работе организации.
В свою очередь юридическая служба «Руси сидящей» в ответ на заявление замглавы ФСИН Анатолия Рудого подала в суд на представителей Всемирного банка в России. По версии юристов, организация перевыполнила план по просветительской работе, но не получила за это доплату. Суд вынес решение в пользу организации и признал, что контракт со стороны организации был полностью выполнен.
На основании решении суда «Русь сидящая» написала претензию во ФСИН, на которую служба не ответила, после чего организация подала на ФСИН в суд.