Москвичи потребовали пересадить Сергея Собянина на «комфортный» общественный транспорт
Москвичи возмущены тем, что градоначальник регулярно рапортует об улучшении ситуации с общественным транспортом в городе и появлении новых велосипедных дорожек «как в Европе», однако сам продолжает передвигаться по улицам на служебном автомобиле
Жители Москвы начали сбор подписей в интернете под петицией с требованием пересадить мэра столицы Сергея Собянина на общественный транспорт. Москвичи возмущены тем, что градоначальник регулярно рапортует об улучшении ситуации с общественным транспортом в городе и появлении новых велосипедных дорожек «как в Европе», однако сам продолжает передвигаться по улицам на служебном автомобиле. Петиция будет передана в мэрию Москвы и в администрацию президента.
Автор петиции блогер Анна Николаева отметила, что Сергей Собянин ежедневно «проносится со свистом мимо москвичей на своем служебном автомобиле», не видит многих проблем, не сталкивается с ними, а следовательно, не собирается их решать.
«Если Москва стала комфортнее - почему он не хочет ощутить этот комфорт на себе? Если ситуация с общественным транспортом улучшилась - почему он не хочет ежедневно пользоваться ОТ для собственного передвижения? Если кругом проложили в центре велодорожки, почему Собянин не ездит по ним летом?», - вопрошает автор петиции.
В петиции отмечается, что московский мэр должен подтвердить свои слова о комфортном передвижении по Москве на общественном транспорте делом. В этой связи москвичи предлагают в обязательном порядке пересадить г-на Собянина, а также его заместителей, на общественный транспорт.
«Только так мэр Собянин сможет лично споткнуться на вздыбленной плитке, что халтурно укладывают. Утонуть по колено в снегу в реагенте зимой, или летом испортить свой костюм, попав под струю глонассящего трактора. Только передвигаясь на своих двоих, мэр и его окружение поймут, что ливневки нужны. (…) Мэр должен понять, что в метро жарко, или душно, а его развитие это не только красные логотипы, красивые урны и ограждения. Он должен застрять на автобусной остановке минут на 40, чтобы выяснить, как важны маршрутки для города», - говорится в петиции.
На момент написания заметки петицию с требованием пересадить московского градоначальника на метро и автобус подписали около 1600 человек.