Жители Челябинска попросили вернуть 7 ноября статус выходного дня
Инициативу, вернуть 7 ноября статус выходного дня, поддержали более половины опрошенных жителей города. Опрос населения проводили сотрудники регионального филиала РАНХиГС
Жители Челябинска обратились к властям с просьбой вернуть 7 ноября статус выходного дня. Данную инициативу поддержали более половины опрошенных жителей города. Опрос населения проводили сотрудники регионального филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
53,4% челябинцев высказались за возвращение 7 ноября статуса выходного и официального праздничного дня.
Напомним, 7 ноября (День Великой Октябрьской революции) перестал быть выходным днем в 2004 году. Вместо него был учрежден День народного единства, который отмечается 4 ноября.
Жители Челябинска отметили, что День народного единства так и не стал народным и массовым праздником, поэтому они просят вернуть обратно 7 ноября.