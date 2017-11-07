Российские власти в два раза увеличили бюджет на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ
Российские власти увеличат до одного миллиарда рублей бюджет на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С соответствующим предложением выступило правительство. Депутаты уже одобрили данную инициативу
Российские власти увеличат до одного миллиарда рублей бюджет на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С соответствующим предложением выступило правительство.
Поправка об увеличении в два раза бюджета на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ уже одобрена депутатами Госдумы РФ.
В Министерстве юстиции пояснили, что бюджет на выплату компенсаций пришлось увеличить в связи с тем, что ЕСПЧ в ускоренном порядке рассматривает «скопившиеся за многие годы» дела.
По данным газеты «Ведомости», в 2016 году Россия выплатила по решениям ЕСПЧ около 500 млн рублей. Число проигранных дел в ЕСПЧ в 2016 году выросло до 283 против 120 дел в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ предложила приостановить членство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сократить взносы в международную судебную инстанцию.
Ранее российские власти неоднократно жаловались на «политизированные» решение Страсбургского суда, который регулярно выносит приговоры в пользу представителей оппозиции. При этом российские граждане считают обращение в Страсбургский суд единственной возможностью добиться справедливости.