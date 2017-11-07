Вячеслав Гапон
Мне вообще не нравится ситуация, когда человек находится где-то далеко, но при этом призывает своих сторонников выйти на улицу, лечь под танки, пойти на дубинки, биться до последнего, стоять насмерть и так далее. Назвать Вячеслава Мальцева Гапоном нашего времени я не могу. Потому что время другое, а попы нынче наоборот призывают народ к смирению и покорности. Назвать его агентом спецслужб, который должен спровоцировать народ, а власти потом закрутят гайки, я тоже не могу – просто не знаю, так это или нет.
Властям, в сущности, до сих пор не были нужны никакие особые поводы для закручивания. Они и теперь хватали людей по принципу лотереи. Если вам повезло, то ваша невинная прогулка по центру города закончилась дома в тепле и уюте. А если не повезло – то вы попали в обезьянник, несмотря на то, что только в обезьяннике узнали о существовании какого-то Мальцева. Сам тезис про революцию, которая должна состояться именно 5 ноября, был идиотским. Если бы Ленин объявил об Октябрьской революции 1917 года заранее, в 1913 году, еще до Первой мировой войны, то и никакой Октябрьской революции не случилось бы. Революции не делаются по расписанию и не планируются на пятилетку вперед. И если кто-то действительно уверовал в волшебный переворот, то эти люди напоминают мне адептов конца света, которые в Миллениум прятались в подвалы, рыли землянки и запасались продуктами на полгода, чтобы жить в укрытии до наступления лучших времен.
Я вообще не понимаю, что значит быть сторонником Мальцева. Потому что Мальцев сам не понимает, какую позицию занимает. Кроме лютой ненависти к Путину — на словах — и лозунгов про «фашистскую» власть, у него ничего нет. А до этого он успел поменять ориентацию пятьсот раз. Он был уже не молодым человеком, но совершал колебания такой амплитуды, словно он подросток. Мальцев похож скорее на человека с космическими амбициями и нетвердым сознанием, чем на коварного провокатора. Но эта история показала, что у подобных людей все же не так много сторонников. С другой стороны власть продемонстрировала, что к любому протесту относится очень серьезно и готова придушить всякое недовольство решительно и круто. И чтобы свинтить вас, ей даже не нужен реальный повод. Вот это важно на самом деле, а личность Мальцева – уже вторична.
Источник - Эхо Москвы