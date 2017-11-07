Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордные 506 млн рублей
В России установлен новый рекорд по размеру выигрыша в лотерею. Рекордный выигрыш достался жителю Воронежской области. Счастливчик выиграл 506 млн рублей. Розыгрыш состоялся 5 ноября в 1204-м тираже «Русского лото»
В России установлен новый рекорд по размеру выигрыша в лотерею. Рекордный выигрыш достался жителю Воронежской области. Счастливчик выиграл 506 млн рублей в «Русское лото».
«Вот что нам известно. Это житель Воронежской области. Свой билет он купил в одной из местных розничных точек продаж», - сообщается на сайте «Русского лото».
Розыгрыш состоялся 5 ноября в 1204-м тираже «Русского лото». Это самый крупный выигрыш в лотерею за всю историю России.
Ранее рекордным стал выигрыш жителя Сочи, которому достался джек-пот в размере 364,7 мон рублей. Выигрышный билет мужчина приобрел в мае текущего года за 700 рублей.
До этого рекордная сумма выигрыша составила 358,4 млн рублей. Счастливый лотерейный билет в феврале 2016 года купил житель Новосибирска.