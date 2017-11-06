Родственники жертв авиакатастрофы в Сочи готовят иски против чиновников
Родственники погибших в результате авиакатастрофы в Черном море обратились к адвокату Игорю Трунову за помощью в подготовке судебного иска к российским чиновникам. Потерпевшие недовольны отсутствием информации о ходе расследования
Родственники погибших в результате авиакатастрофы в Черном море обратились к адвокату Игорю Трунову за помощью в подготовке судебного иска к российским чиновникам. Потерпевшие недовольны отсутствием информации о ходе расследования, а также проблемами с выплатой компенсаций.
Игорь Трунов сообщил, что родственники жертв сочинской авиакатастрофы до сих пор не получили ответы на многие правовые вопросы, в том числе по расследованию, компенсациям, выплатам.
«Время меняет отношение чиновников, появляется грубость, волокита и растет объем юридических вопросов», - рассказал адвокат «Общей Газете».
Адвокат и родственники погибших подписали соглашения и сейчас идет сбор документов и подготовка правовой позиции для обращения в суд.
Напомним, авиакатастрофа в Черном море произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154 Министерства обороны России выполнял рейс из Москвы на базу Хмеймим в Сирии с дозаправкой в аэропорту Адлера. Сразу после взлета лайнер упал в Черное море.
В результате авиакатастрофы погибли 92 человека. На борту находились сотрудники Минобороны, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.