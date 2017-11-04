Глава Чечни подарит iPhone X автору самого лучшего стихотворения о Владимире Путине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить смартфон iPhone X, который был выпущен ограниченным тиражом, автору самого лучшего стихотворения о президенте страны Владимире Путине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить смартфон iPhone X, который был выпущен ограниченным тиражом, автору самого лучшего стихотворения о президенте страны Владимире Путине. О начале конкурса Кадыров объявил в своем Instagram.
Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин.
Победителя определит Министерство по делам молодежи Чечни.
Рамзан Кадыров отметил, что iPhone X, за которым в московских магазинах очередь выстроилась за сутки до старта продаж, ему подарили ребята из чеченской команды КВН.
«Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», - отметил Рамзан Кадыров и решил передарить смартфон.