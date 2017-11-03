Сервис Google News заблокировал связанные с Евгением Пригожиным СМИ
Сейчас в Google News нет ни одной прямой ссылки на сайт ФАН. Упоминания агентства, связанное с г-ном Пригожиным, можно найти в этом новостном агрегаторе, только если его сообщения процитированы другими СМИ
Сервис Google News заблокировал средства массовой информации, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, который входит в список друзей президента Владимира Путина. Так, в редакции «Федерального агентства новостей» (ФАН) сообщили, что в агрегаторе Google News с 27 октября прекратилась выдача его новостей в поиске.
Сервис также удалил полный архив новостей ФАН с 2014 года, то есть с момента его создания.
Сейчас в Google News нет ни одной прямой ссылки на сайт ФАН. Упоминания агентства, связанное с г-ном Пригожиным, можно найти в этом новостном агрегаторе, только если его сообщения процитированы другими СМИ, сообщают «Ведомости».
Из новостей Google также удалены «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт». По данным РБК, указанные СМИ входят в медиаимперию Евгения Пригожина.
В Google отказались комментировать исчезновение ряда СМИ из новостного агрегатора. При этом в «Яндекс.Новостях» ссылки на СМИ Пригожина присутствуют.
ФАН и другие перечисленные СМИ входят в так называемую «фабрику медиа», которая связана с так называемой «фабрикой троллей». Возможным инвестором обеих «фабрик» считают структуры бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина, известного по прозвищу «повар Путина».
При этом «фабрика троллей» неоднократно упоминалась в западных СМИ в материалах о попытках России вмешаться в ход президентских выборов в США.