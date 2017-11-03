Басманный суд арестовал счета экс-главы «Почты России» по делу о премии в 95 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, в рамках дела о незаконной выплате ему премии в размере 95 млн рублей. Генпрокуратура считает, что премия была выплачена незаконно
Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, в рамках дела о незаконной выплате ему премии в размере 95 млн рублей. Генпрокуратура считает, что премия была выплачена незаконно и потребовала вернуть средства.
В Басманном суде сообщили, что обеспечительный арест на счета Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий был наложен 31 августа по ходатайству следственных органов. Согласно решению суда, владельцу счетов, то есть г-ну Страшнову, запрещено распоряжаться этими деньгами в пределах установленной суммы ущерба.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что ведомство продолжит отстаивать занятую ранее «непримиримую позицию в отношении подобных фактов».
Дмитрий Страшнов сейчас работает в швейцарском офисе компании «Еврохим». Ситуацию с арестом своих счетов он пока не прокомментировал. Этим вопросом сейчас занимаются адвокаты экс-главы «Почты России».
Напомним, Дмитрий Страшнов руководил ФГУП «Почта России» с 2013 по 2017 гг. В связи со скандалом с выплатой премии в размере 95 млн рублей Минкомсвязи не стало продлевать с ним контракт.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной выплаты премии. Фигурантом дела является сотрудник Минкомсвязи, к самому Страшнову претензии правоохранительные органы не предъявляли.