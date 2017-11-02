В российских школах и вузах появится учебный курс о правах человека
В российских школах и вузах в скором будущем появится учебный курс по правам человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова
В российских школах и вузах в скором будущем появится учебный курс по правам человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен посетовала на то, что в настоящее время в российских учебных заведениях нет специального курса, который бы назывался «Права человека». В итоге люди зачастую не знают свои права, а омбудсмен уже не может им ничем помочь. «Потому что он подписал не там, пропустил срок исковой давности или еще совершил какие-либо ошибки из-за незнания своих прав», — сказала Москалькова.
«Я обратилась с этим вопросом к президенту, он поддержал меня. Поддержал меня и Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня впервые разрабатывается государственная учебная программа», - сообщила Москалькова, слова которой приводит «Интерфакс».
Со своей стороны обмудсмен пообещала оказать содействие энтузиастам, которые захотят сами организовать подобные учебные курсы.