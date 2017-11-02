Пассажир потребовал от «Аэрофлота» миллион рублей за испорченный сон во время полета
Пассажир авиакомпании «Аэрофлот» через суд потребовал от перевозчика выплаты компенсации за его испорченный сон на борту самолета. Житель Сочи оценил моральный ущерб от недосыпа в миллион рублей. Он также предложил перевозчику заменить упаковку для еды
Пассажир авиакомпании «Аэрофлот» через суд потребовал от перевозчика выплаты компенсации за его испорченный сон на борту самолета. Житель Сочи оценил моральный ущерб от недосыпа в миллион рублей.
Мужчина пожаловался, что во время полета он не смог выспаться из-за упаковки, в которой пассажирам раздается еда, сообщает РИА Новости.
«Прошу взыскать с ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» моральный вред в сумме 999 тысяч 999 рублей 99 копеек», - говорится в иске Льва Левченко.
«Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в очень шуршащих коробках и пакетах», - отметил истец. По словам мужчины, ему в итоге пришлось идти на деловые встречи «в угнетенном состоянии» и «плохом настроении».
Со своей стороны пассажир предложил «Аэрофлоту» заменить целлофановую упаковку для еды на обычную картонную.
Иск пассажира из Сочи к «Аэрофлоту» подан в Пресненский суд Москвы. В «Аэрофлоте» заявили, что пока не в курсе претензий к компании со стороны пассажира.