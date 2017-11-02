Прокуратура потребовала взыскать с ООО «Лебедянский» 6 млн рублей за разлив сока
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском о взыскании 6,1 млн рублей с производителя соков ООО «Лебедянский» (принадлежит компании PepsiCo). Поводом для обращения в суд стал инцидент с разливом сока в Липецкой области
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском о взыскании 6,1 млн рублей с производителя соков ООО «Лебедянский» (принадлежит компании PepsiCo). Поводом для обращения в суд стал инцидент с разливом сока в Липецкой области.
Разлив сока произошел в конце апреля текущего года на складе завода «Лебедянский» в Липецкой области. Причиной разлива стало обрушение кровли на заводе.
В результате происшествия одна из улиц города оказалась полностью затоплена соком. Часть жидкости стекла в реку Дон. По данным прокуратуры, допустимая концентрация загрязняющих веществ в реке была превышена в несколько раз, сообщают «Ведомости».
Ранее ООО «Лебедянский» уже заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, однако прокуратура посчитала, что материальный ущерб оказался выше.