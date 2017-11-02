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02 ноября 10:36

Прокуратура потребовала взыскать с ООО «Лебедянский» 6 млн рублей за разлив сока

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском о взыскании 6,1 млн рублей с производителя соков ООО «Лебедянский» (принадлежит компании PepsiCo). Поводом для обращения в суд стал инцидент с разливом сока в Липецкой области

Фото: Roman Bogoslovsky

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура обратилась с иском о взыскании 6,1 млн рублей с производителя соков ООО «Лебедянский» (принадлежит компании PepsiCo). Поводом для обращения в суд стал инцидент с разливом сока в Липецкой области.

Разлив сока произошел в конце апреля текущего года на складе завода «Лебедянский» в Липецкой области. Причиной разлива стало обрушение кровли на заводе.

В результате происшествия одна из улиц города оказалась полностью затоплена соком. Часть жидкости стекла в реку Дон. По данным прокуратуры, допустимая концентрация загрязняющих веществ в реке была превышена в несколько раз, сообщают «Ведомости».

Ранее ООО «Лебедянский» уже заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, однако прокуратура посчитала, что материальный ущерб оказался выше.

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