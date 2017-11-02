Дальнобойщики накануне Нового года начнут новую забастовку против «Платона»
Российские дальнобойщики объявили о возобновлении всероссийской забастовки против системы «Платон». Лидеры протестного движения сообщили, что акция приурочена к началу кампании по выборам президента России
Российские дальнобойщики объявили о возобновлении всероссийской забастовки против системы «Платон». Лидеры протестного движения сообщили, что акция приурочена к началу кампании по выборам президента России.
Председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин подтвердил информацию о возобновлении протестов, но не назвал дату начала акции. В свою очередь журналист «Эха Москвы в Петербурге» сообщил, что забастовка стартует 15 декабря и продлится ориентировочно до 25 декабря.
Участники протестной акции намерены выдвинуть не только требования, касающиеся непосредственно системы «Платон», но и ряд политических требований. Каких именно, пока не сообщается. «Отставку правительства мы пока убрали в сторону ввиду того, что грядут президентские выборы, и кабмин будет распущен», - сообщил Бажутин.
В ходе забастовки дальнобойщики планируют остановить трафик грузоперевозок, что может создать серьезные проблемы для торговых компаний накануне Нового года.
Новая забастовка дальнобойщиков связана, в том числе и с планами правительства в четыре раза увеличить штрафы перевозчикам за неуплату сбора по системе «Платон». Также в случае принятия соответствующего законопроекта срок давности для привлечения неплательщиков к ответственности возрастет до 6 месяцев.
В последний раз всероссийская забастовка против системы «Платон» проводилась в марте 2017 года. Тогда водители большегрузов требовали отменить систему «Платон», транспортный налог и отправить отставку правительство.