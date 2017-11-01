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01 ноября 00:28

Родственники жертв авиакатастрофы в Египте потребовали привлечь чиновников за халатность

Родственники жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь российских чиновников к ответственности за халатность

Родственники жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь российских чиновников к ответственности за халатность.

Основанием для обращения родственников погибших стало «незаконное бездействие должностных лиц», которое и привело к авиакатастрофе. Адвокат потерпевших Игорь Трунов сообщил, что должностные лица, достоверно зная о прямой и явной угрозе безопасности туристов в Египте в связи с проведением военной операции в Сирии, «совершили ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что привело в гибели 224 человек».

По мнению адвоката, халатность также проявилась и в игнорировании приказа Ростуризма от 2011 года о приостановке отправки российских туристов в Египет в связи с обострением внутриполитической обстановки в арабской республике.

Напомним, авиакатастрофа на Синайском полуострове произошла 31 октября 2015 года. Самолет компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург потерпел крушение в результате взрыва на борту. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Вилайат Синай», присягнувшая на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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